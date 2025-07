Dexter: Resurrection, il nuovo villain anticipa il “colpo di scena” e le sfide che attendono Dexter Morgan

La star di Dexter: Resurrection David Dastmalchian potrebbe aver appena incrociato Dexter Morgan, ma il nuovo cattivo della serie ha anticipato un importante colpo di scena. Secondo sequel della serie e continuazione di Dexter: New Blood del 2021, l’ultimo capitolo della saga vede l’antieroe interpretato da Michael C. Hall coinvolto in una società segreta di serial killer.

Nel quarto episodio della nuova serie, Dastmalchian viene presentato come il tranquillo e modesto Gareth, alias il Gemini Killer. Altri membri della società includono Lady Vengeance interpretata da Krysten Ritter, il Tattoo Collector interpretato da Neil Patrick Harris e Rapunzel interpretato da Eric Stonestreet.

Durante il panel dedicato a Dexter: Resurrection al San Diego Comic-Con, Dastmalchian ha suggerito che il suo personaggio finirà per rappresentare una sfida inaspettata per Dexter. Ha anche accennato a un colpo di scena che non vede l’ora che il pubblico scopra. Ecco i suoi commenti:

[Gareth presenta] sfide meravigliose per Dexter stesso… Non vedo l’ora che voi scopriate il colpo di scena.

Cosa significano i commenti di David Dastmalchian per il Gemini Killer

Il nuovo antagonista di Dexter potrebbe essere il primo a scoprire il suo segreto

Essendo il più silenzioso e riservato della società di serial killer del miliardario Leon Prater, il pubblico non ha saputo molto del Gemini Killer interpretato da Dastmalchian. Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Dastmalchian suggeriscono che il suo personaggio va ben oltre il suo persistente bisogno di uccidere.

La forma che assumerà questo colpo di scena deve ancora essere rivelata, anche se la sfida che Gareth presenta potrebbe essere la scoperta finale dell’identità di Dexter. Dato che Dexter è stato invitato alla riunione di Prater fingendo di essere il defunto Ronald “Red” Schmidt, Gareth, interpretato da Dastmalchian, potrebbe essere destinato a scoprire la verità.

Il personaggio di Dastmalchian è probabilmente già sospettoso nei confronti dei suoi compagni assassini, e questo sospetto non potrà che aumentare una volta che il Collezionista di Tatuaggi interpretato da Harris scomparirà.

Dato che Gareth è già stato presentato come il membro più distaccato della società di Prater, il personaggio di Dastmalchian è probabilmente già sospettoso nei confronti dei suoi compagni assassini, e questo sospetto non potrà che aumentare una volta che il collezionista di tatuaggi di Harris scomparirà. Per molti versi, il ruolo di Gareth in Dexter: Resurrection potrebbe potenzialmente riecheggiare quello di Doakes interpretato da Erik King nella serie originale.