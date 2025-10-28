Quentin Tarantino torna ufficialmente alla recitazione per il ruolo più importante degli ultimi 29 anni

Quentin Tarantino torna ufficialmente alla recitazione per il suo ruolo più importante in quasi trent’anni. Sebbene il regista due volte vincitore dell’Oscar sia apparso in molti dei suoi film nel corso degli anni, tra cui il suo debutto alla regia Le iene (1992), Pulp Fiction (1994) e Django Unchained (2012), il suo ultimo ruolo da protagonista è stato in Dal tramonto all’alba (1996), diretto dal suo caro amico Robert Rodriguez, di cui Tarantino è anche co-autore.

Ora, secondo Variety, Quentin Tarantino reciterà nel prossimo film di Jamie Adams, Only What We Carry, al fianco di Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg, Sofia Boutella​​​​​, Liam Hellmann e Lizzy McAlpine. Il film è stato girato a Deauville, in Francia, in sei giorni alla fine di settembre con un budget minimo e con interpretazioni in gran parte improvvisate.

Only What We Carry adotterà un approccio narrativo simile a quello dei precedenti film di Adams, tra cui She Is Love e Wild Honey Pie!, che hanno tratto ispirazione dalle opere di Rohmer e Hong Sang Soo. Il film sperimentale, ambientato lungo le coste battute dal vento della Normandia, è descritto come “una meditazione sull’amore, la perdita e il coraggio silenzioso necessario per andare avanti”. Leggi la sinossi completa qui sotto:

[Pegg interpreta] Julian Johns, un tempo formidabile insegnante, la cui ex allieva Charlotte Levant (Boutella) torna a casa per affrontare i fantasmi del suo passato. Ad affiancarli ci sono Quentin Tarantino nel ruolo di John Percy, vecchio amico di Julian il cui arrivo improvviso fa riemergere verità sepolte da tempo; Charlotte Gainsbourg nel ruolo di Josephine Chabrol, la sorella protettiva di Charlotte; Liam Hellmann nel ruolo di Vincent, un artista inquieto diviso tra amore e lealtà, e Lizzy McAlpine, al suo debutto cinematografico nel ruolo di Jacqueline, una giovane aspirante ballerina la cui presenza costringe tutti a confrontarsi con il peso di ciò che si sono lasciati alle spalle.

Pegg e Adams hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Pegg: Dal punto di vista creativo, lavorare a Only What We Carry è stato come tornare a scuola. È stata un’esperienza incredibilmente appagante e piacevole nella tradizione di Eric Rohmer e Mike Leigh, con un gruppo di persone davvero straordinarie.

Adams: È sempre stato un mio sogno girare un film in stile Eric Rohmer in Normandia, un sogno che includeva la collaborazione con un cast e una troupe internazionali eccezionali. Abbracciando la libertà del cinema indipendente, quel sogno si è avverato, e sarò per sempre grato al cast e alla troupe di Only What We Carry per questo momento.

Per Tarantino, Only What We Carry segna il suo ruolo più importante sullo schermo dopo Dal tramonto all’alba, in cui ha recitato al fianco di George Clooney. Tarantino ha fatto delle apparizioni cameo in molti dei suoi film, compreso il suo ultimo, C’era una volta a Hollywood (2019).

Mentre torna alla recitazione, Tarantino sta attualmente valutando quale sarà il suo decimo e ultimo film. Tuttavia, il recente ritorno di Tarantino alla recitazione suggerisce che potrebbe continuare a perseguire ruoli sullo schermo dopo il suo ritiro dalla regia.