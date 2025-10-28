HomeCinema News2025

Sydney Sweeney risponde ai rumor sul suo coinvolgimento in James Bond 26

Di Gianmaria Cataldo

-

Sydney Sweeney attrice
Sydney Sweeney at the world premiere of Madame Web - Photo by imagepressagency via Depositphoto.com

Si vocifera che una delle stelle nascenti di Hollywood interpreterà un ruolo fondamentale in James Bond 26, e l’attrice in questione ha finalmente rotto il silenzio sulle indiscrezioni. Mentre l’era di Daniel Craig nei panni di 007 è giunta al termine, l’iconica spia sta per entrare in una nuova fase, con Amazon MGM Studios che diventa la nuova casa della serie di James Bond. Ora, in un nuovo articolo di Variety, a Sydney Sweeney è stato chiesto se potesse commentare le voci secondo cui sarebbe stata presa in considerazione per diventare la prossima Bond girl nel prossimo film di Amazon.

Tuttavia, invece di rispondere semplicemente sì o no alla domanda, Sweeney ha dato la seguente risposta: “Non posso. Non lo so. Ad essere sincera, non conosco tutte le voci su Bond, ma sono sempre stata una grande fan della serie e sono entusiasta e curiosa di vedere cosa ne faranno”. Pur rimanendo riservata sul suo presunto coinvolgimento, la rivista ha chiesto alla star di Euphoria se fosse interessata a partecipare a Bond 26. Sweeney ha sottolineato: “Dipende dalla sceneggiatura. Penso che mi divertirei di più nei panni di James Bond“.

Una tradizione decennale della serie è l’aggiunta regolare di una nuova Bond Girl, la maggior parte delle quali appare solo una volta. Tra le precedenti Bond Girl figurano Denise Richards, Halle Berry, Michelle Yeoh, Famke Janssen, Teri Hatcher ed Eva Green. Amy Pascal e David Heyman sono pronti a guidare la serie attraverso le loro case di produzione, Pascal Pictures e Heyday Films. Il 25 giugno 2025 è stato confermato che Denis Villeneuve, regista di Dune e Dune – Parte Due, dirigerà Bond 26, la cui sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight.

Ottenere un ruolo al fianco del nuovo James Bond sarebbe un’altra importante spinta alla carriera della Sweeney, anche se l’attrice sta già ottenendo più ruoli che mai. Tuttavia, non è chiaro se Bond 26 manterrà la pratica di ingaggiare nomi già affermati. Il settore ha notato che Jeff Bezos di Amazon sarebbe molto interessato a vedere la ventottenne Sweeney nel cast di Bond 26, aggiungendo: “Lei ha partecipato al suo matrimonio con Lauren Sánchez a giugno, e i tre sono tangenzialmente in affari insieme nella nuova linea di lingerie di Sweeney”, quindi non è escluso che possa esserle fatta un’offerta.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
