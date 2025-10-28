Le avventure di Cliff Booth: il sequel di C’era una volta a Hollywood ottiene una finestra di distribuzione

Ora sappiamo più o meno quando uscirà nelle sale l’intrigante nuovo film di David Fincher, Le avventure di Cliff Booth, sequel di C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Brad Pitt tornerà a vestire i panni dello stuntman Cliff Booth, coprotagonista insieme all’attore Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio nel film precedente, che segue il duo durante il tramonto dell’età d’oro di Hollywood.

In un nuovo articolo su Netflix e AMC Theatres che hanno superato i loro precedenti conflitti per portare più progetti dello streamer nella catena di cinema, Variety riporta che Netflix sta “contemplando un lancio più robusto” per Le avventure di Cliff Booth e sta puntando a una data di uscita nell’estate del 2026, evitando di competere con The Chronicles of Narnia di Greta Gerwig a novembre.

Sebbene le due società abbiano storicamente dissentito sulla durata tipicamente breve delle uscite nelle sale di Netflix, AMC ha recentemente confermato che proietterà sia KPop Demon Hunters per il suo ritorno nelle sale durante il weekend di Halloween, sia il finale della serie Stranger Things. Netflix ha distribuito altri film nelle sale quest’anno, come A House of Dynamite e Frankenstein, senza la partecipazione di AMC.

Netflix di solito distribuisce nei cinema per un breve periodo i film che spera possano ottenere nomination agli Oscar, in modo che siano idonei, prima di debuttare sulla piattaforma di streaming. Anche se Le avventure di Cliff Booth potrebbe essere un candidato alla stagione dei premi, con l’obiettivo di seguire le orme del suo predecessore, Netflix spera probabilmente che possa anche attirare il pubblico di un tradizionale successo cinematografico.

Sebbene non si sappia molto della trama di Le avventure di Cliff Booth, alcuni addetti ai lavori hanno rivelato il legame del sequel con C’era una volta a Hollywood nell’aprile 2025, confermando che seguirà la vita del personaggio titolare otto anni dopo gli eventi di C’era una volta a Hollywood. Mentre Fincher lo sostituisce come regista, Tarantino ha scritto la nuova sceneggiatura.

Oltre a Pitt, il cast di Le avventure di Cliff Booth include anche Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Carla Gugino​​​​​​​, J.E. Burton​​​​​​​, Yahya Abdul-Mateen II e Scott Caan. Pitt e DiCaprio erano i nomi più importanti del capitolo precedente, che vedeva anche la partecipazione della allora stella nascente Margot Robbie nel ruolo di Sharon Tate e di diverse future stelle nel ruolo della setta della Famiglia Manson.

C’era una volta a Hollywood ha incassato 392 milioni di dollari con un budget di 90 milioni nell’ultimo anno prima che il box office fosse sconvolto dalla pandemia, e ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Le avventure di Cliff Booth si trova ad affrontare un mercato diverso, ma ha lo status di sequel che potrebbe trasformarlo in un successo estivo per Netflix; tuttavia, deve anche fare i conti con un budget enorme di 200 milioni di dollari.