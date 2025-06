Qui non succede niente, al via le riprese del nuovo film di Antonio Albanese

Battuto il primo ciak sul set di Qui non succede niente, il nuovo film che vede Antonio Albanese tornare alla regia. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Antonio Albanese e Piero Guerrera, la fotografia è di Italo Petriccione la scenografia è a cura di Marco Belluzzi, i costumi sono di Carola Fenocchio e il montaggio di Davide Miele.

Qui non succede niente è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar (a Mediawan Company), Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm. Una produzione PALOMAR (a Mediawan Company) e PIPERFILM in collaborazione con MAKING MOVIES & EVENTS.

Realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund” con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

I Comuni aderenti alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte coinvolti nelle riprese sono: Orta San Giulio, Pella, San Maurizio d’Opaglio, Miasino e Ameno. Il film sarà distribuito nelle sale da PIPERFILM.

Antonio Albanese scrive, dirige e recita al fianco di Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero.