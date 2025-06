I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il nuovo promo con H.E.R.B.I.E. ci offre un nuovo sguardo a Franklin!

Un nuovo promo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi punta i riflettori su H.E.R.B.I.E., (potete vederlo qui) il membro più adorabile della Prima Famiglia Marvel e un punto di riferimento per la vendita di merchandise Disney. Sentiamo una delle creazioni più iconiche di Mister Fantastic “parlare” in un video pensato per pubblicizzare le capacità del robot (è stato riferito che altre versioni di H.E.R.B.I.E. sono disponibili per l’acquisto in questa realtà). Ci sono anche alcuni nuovi spezzoni tratti dal film.

Tra questi, il robot che cerca di proteggere il giovane Franklin Richards quando Galactus arriva sulla Terra e una Sue Storm molto incinta. Come la sua controparte nei fumetti, sembra che H.E.R.B.I.E. farà da babysitter a Franklin. Resta da vedere se intraprenderà il viaggio su Terra-616 con il resto della squadra, anche se i fratelli Russo potrebbero avere in programma di promuoverlo per un possibile ruolo in Avengers: Doomsday.

“È assolutamente importante e vivace quanto qualsiasi altro membro del cast”, ha recentemente detto il regista Matt Shakman di I Fantastici Quattro: Gli Inizi a proposito di H.E.R.B.I.E. “A volte è un robot un po’ oppresso, ma è decisamente un membro della famiglia. È così affascinante e adorabile.” “È davvero il braccio destro di Reed in laboratorio, in grado di assisterlo in qualsiasi tipo di esperimento, sempre al suo fianco”, ha continuato il regista, “che sia a New York o nello spazio. È affascinante, è divertente, ma ti spezzerà anche il cuore. Il che spero sia emblematico del film.”

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.