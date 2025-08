Spider-Man: Brand New Day, iniziano le riprese mentre emerge una foto (falsa) del nuovo costume

I lavori su Spider-Man: Brand New Day sembrano essere ufficialmente iniziati. Tuttavia, le cineprese non hanno ancora iniziato a girare. Le riprese effettive dovrebbero iniziare infatti più tardi nel corso di questa giornata, per delle scene notturne, rendendo così un po’ più difficile per i fan scattare foto al cast del film. Ciononostante, l’aspettativa è che a breve potremo vedere per la prima volta il nuovo costume di Spider-Man.

È interessante notare che l’account Instagram ufficiale del film ha cancellato tutti i suoi post precedenti, suggerendo che ci sarà una rivelazione ufficiale prima che avvengano eventuali fughe di notizie, anche non corrispondenti al vero. Ad esempio, ha iniziato a circolare su Reddit una foto che sembra però essere un falso e che riportiamo qui di seguito:

L’intelligenza artificiale ha reso le foto false dal set un evento ricorrente, e questa sembra essere una di quelle. Ha convinto molti fan su Reddit, anche se altrettanti hanno giustamente sottolineato che presenta diversi segni rivelatori che indicano che non è autentica. Un altro fattore che suggerisce che l’immagine sopra riportata sia palesemente falsa è che un fan che ha visitato il set a Glasgow, in Scozia, ha potuto confermare che le riprese non inizieranno prima di oggi in tarda serata.

Per avere certezze di come sarà davvero il nuovo costume, non resta dunque che attendere conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios. Intanto, è stata anche diffusa la notizia che Tom Holland è il nuovo volto della campagna Prada Paradigme. La tempistica non può essere una coincidenza, ma l’articolo di GQ menziona solo brevemente Spider-Man: Brand New Day.

“Mi sto preparando per Spider-Man 4, quindi sono stato in studio tutto il giorno a fare acrobazie”, ha detto l’attore in un’intervista rilasciata martedì sera. “Oggi è stata una giornata faticosa, ma stiamo facendo grandi progressi. Tutto sta prendendo forma. Sì, la vita non potrebbe andare meglio, davvero”.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.