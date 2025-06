Remain: M. Night Shyamalan inizia le riprese del nuovo con Jake Gyllenhaal

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film del regista M. Night Shyamalan. I primi giorni di riprese nel Warren si sono svolte al Rhody Roots sulla Main Street, accanto al Coffee Depot, dove Shyamalan ha iniziato le riprese del film della Warner Bros. “Remain”, che uscirà poco prima di Halloween nel 2026.

Shyamalan è salito alla ribalta alla fine degli anni ’90, con Il sesto senso (1999) che ha segnato il suo debutto. A questo thriller con Bruce Willis ha fatto seguito un’altra collaborazione con l’attore in Unbreakable (2000), seguito poi da Signs (2002), un altro successo. Shyamalan ha coronato questo debutto stellare come sceneggiatore e regista con The Village (2004).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M. Night Shyamalan (@mnight)

Svelato il prossimo film di M. Night Shyamalan

Presentato per la prima volta a gennaio, il prossimo film di Shyamalan lo vede adottare un approccio unico. Il regista ha collaborato con l’autore Nicholas Sparks per sviluppare un’idea narrativa che sarebbe servita da base sia per un film che per un romanzo , con Shyamalan alla regia e Sparks alla scrittura del libro. Jake Gyllenhaal avrebbe interpretato il ruolo principale nel film, ancora senza titolo, mentre la star di Bridgerton, Phoebe Dynevor, si è poi rivelata in trattative per un ruolo da coprotagonista in quello che è stato descritto come un thriller romantico soprannaturale.