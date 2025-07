Resident Evil: il regista spiega perché il reboot sarà molto più simile al gioco

Il reboot del film Resident Evil è in arrivo e il regista di Barbarian Zach Cregger ha appena rivelato come il film sarà simile al videogioco da cui è tratto. I film di Resident Evil hanno avuto una storia piuttosto travagliata, ma l’adattamento di Cregger promette di rimediare, essendo più fedele che mai ai videogiochi.

In un’intervista con Comicbook.com, il regista del film Resident Evil Zach Cregger ha parlato della sua storia con la serie e di come questa influenzi il suo prossimo lavoro. Secondo Cregger, ha “giocato a tutti i giochi”, in particolare a Resident Evil 4, che ha giocato “un centinaio di volte”. Tuttavia, Cregger non ha visto gli altri film di Resident Evil, affermando che “i giochi sono la mia passione”.

Dato che Cregger è un grande fan dei videogiochi Resident Evil, ha dichiarato: “Voglio solo raccontare una storia che renda onore all’esperienza che si prova giocando”. Per questo motivo, Cregger sembra incredibilmente fiducioso nel progetto, affermando: “Penso che il film sarà un successo”.

Cosa significano i commenti di Zach Cregger per il film Resident Evil

La storia di Zach Cregger con la serie Resident Evil implica che la sua familiarità con i giochi influenzerà il suo film, il che è una cosa positiva. Tra tutti i giochi, sembra probabile che Resident Evil 4 avrà il maggiore impatto sul film in uscita, poiché le sue frequenti interazioni con il gioco hanno probabilmente influenzato la sua prospettiva sulla serie.

Il fatto che Cregger non abbia visto gli altri film di Resident Evil è anche un’ottima cosa, perché significa che non hanno influenzato affatto la sua visione della serie. I precedenti film di Resident Evil sono generalmente poco apprezzati dai fan dei videogiochi a causa dei cambiamenti apportati nell’adattamento, e si spera che il film di Cregger eviti questo problema.