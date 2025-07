The Hunting Wives – Spiegazione del finale: l’identità e il movente dell’assassino di [SPOILER]

The Hunting Wives – stagione 1 è una soap opera poliziesca ambientata nel cuore del Texas, con colpi di scena continui fino alla fine. Una donna liberale di nome Sophie e suo marito Graham si trasferiscono in una piccola città del Texas. Dopo essersi incontrate a una festa, Sophie si innamora rapidamente di una donna ricca, leggermente più progressista ma comunque estremamente conservatrice, di nome Margo. Simile a Devon in Sirens di Netflix, Sophie cerca di entrare a far parte del gruppo di amici ricchi ed elitari di Margo e scopre ben presto che tutti hanno dei segreti.

Quello che inizia come uno scontro culturale tra conservatori sostenitori di Trump e una liberale outsider si trasforma in un giallo quando una ragazza adolescente di nome Abby viene trovata morta nella foresta. La nuova pistola di Sophie, che è stata costretta a comprare, scompare. Tuttavia, riappare come arma del delitto. Mentre Sophie cerca di scoprire la verità, scopre rapidamente che non può fidarsi di Margo, nonostante abbiano iniziato una relazione.

Chi ha ucciso Abby nella prima stagione di The Hunting Wives

Il mistero al centro di The Hunting Wives è chi ha ucciso Abby, e ci sono diversi sospetti con forti moventi. La sospettata più probabile è Jill, la madre di Brad. Dopotutto, è lei l’assassina nel libro. Tuttavia, Sophie scopre che la sua nuova migliore amica e amante, Margo, è la responsabile dell’omicidio.

Come scopriamo all’inizio di The Hunting Wives, Margo ha adescato Brad, il fidanzato adolescente di Abby, già da tempo. Anche se lei lo definisce un tradimento, mi asterrò dal dipingerlo in questo modo, dato che lui è un ragazzo di appena 18 anni che frequenta ancora il liceo. È fortemente implicito che lei abbia iniziato ad abusare sessualmente di lui prima che fosse legalmente considerato un adulto. Anche se avesse aspettato che compisse 18 anni, sarebbe comunque moralmente riprovevole, soprattutto perché lo conosceva da quando era bambino.

Margo non vuole che nessuno sappia cosa sta facendo a Brad o che ha abortito dopo essere rimasta incinta. Usa la sua influenza su Brad per impedirgli di rivelare la loro “relazione”, ma non ha modo di manipolare Abby affinché taccia. Così, Margo la zittisce per sempre, nascondendo le sue azioni deplorevoli.

Come Sophie scopre l’aborto segreto di Margo

Sophie nota un dettaglio facilmente trascurabile

Sophie aveva tutti gli elementi per ricostruire la verità sull’omicidio di Abby da parte di Margo. Tuttavia, non riusciva a capire un movente forte fino a quando non ha scoperto che Margo aveva abortito in segreto. Margo non solo voleva nascondere di aver abortito, ma anche che era stato lo sperma di Brad a metterla incinta.

Fortunatamente, Sophie trova i tamponi di Margo in bagno dopo aver fatto sesso. Sophie ricorda che la prima volta che ha incontrato Margo, lei le ha detto che non poteva usare i tamponi. Invece di ignorare l’incongruenza, Sophie indaga e scopre che la gravidanza e l’aborto sono i motivi principali per cui una persona non può usare un tampone.

Planned Parenthood raccomanda alle persone che abortiscono in ambulatorio di non usare tamponi per una settimana per ridurre il rischio di infezioni. Purtroppo, Margo commette l’errore di negare di non poter usare un tampone, il che insospettisce Sophie.

Perché Sophie nasconde la morte accidentale di Kyle

Sophie teme le ripercussioni del bere e guidare

Sophie trascorre la prima metà di The Hunting Wives comportandosi in modo molto strano ogni volta che si parla di bere o guidare. In realtà non ha bisogno di un motivo per astenersi da entrambe le cose, ma la serie rivela che non fa nessuna delle due cose a causa di un precedente omicidio colposo causato dal bere e guidare.

Questo la porta a nascondere la morte di Kyle nei momenti finali della prima stagione di The Hunting Wives. È consapevole di avere un precedente per omicidio colposo, il che farebbe sì che la polizia la incolpasse invece di considerare che potrebbe aver agito per proteggersi.

Inoltre, era già stata indagata dai servizi sociali dopo l’ultimo incidente. Probabilmente si rende conto che, essendo l’unica responsabile del figlio al momento dell’incidente, potrebbe perderlo.

La complessa relazione tra Margo e Sophie, spiegata

La relazione tra Margo e Sophie confonde i confini tra romanticismo, ossessione e coercizione

La relazione tra Margo e Sophie in “The Hunting Wives” è in bilico tra ammirazione, ossessione e attrazione, rendendola una delle più complesse della serie. È difficile attribuire tutte le azioni di Sophie a una sola di queste categorie. Niente in questo show è semplice e lineare.

Sophie potrebbe aver iniziato a investire il suo tempo nel gruppo perché ammirava Margo, ma ben presto è diventata così ossessionata da lei da mettere da parte la sua famiglia e le sue responsabilità. Ha anche iniziato a comportarsi in modo insolito per compiacere Margo, cercando lodi e approvazione. Allo stesso tempo, però, non c’è alcun dubbio che provasse anche attrazione sessuale per Margo.

Nel frattempo, non è chiaro se Margo veda Sophie come il suo nuovo “giocattolo”, se voglia corromperla o se sia attratta da lei. Tutte sono spiegazioni plausibili. Dopotutto, Margo spinge ripetutamente, se non addirittura oltrepassa, i limiti di Sophie, soprattutto quando si tratta di alcol, droga e armi. Allo stesso tempo, si comporta come se fosse attratta da Sophie, e tra loro c’è sicuramente chimica. Come Sophie, probabilmente è un mix di entrambe le cose.

L’identità del rapitore di Kaycee Krummell e cosa le succede

Il rapimento di Kaycee non è collegato all’omicidio di Abby

The Hunting Wives stagione 1 introduce il rapimento di una ragazza adolescente di nome Kaycee Krummell. Questo crea un forte mistero quando Abby muore, perché la polizia teme che possa trattarsi di un rapitore e aggressore seriale. Tuttavia, alla fine, è chiaro che esiste un rapitore e aggressore seriale, ma non ha nulla a che fare con l’omicidio di Abby.

Considerando che il pastore Pete stava diventando troppo amichevole con Abby e le aveva preso il maglione, probabilmente sarebbe stata sua vittima se Margo non l’avesse uccisa.

Il pastore Pete ha rapito Kaycee Krummell circa sette mesi prima degli eventi di The Hunting Wives e fa di Nina la sua seconda vittima. Anche se non vediamo Kaycee mentre viene rapita, probabilmente è stata accompagnata dal pastore Pete, che l’ha drogata, come ha fatto con Nina.

Fortunatamente per Kaycee e Nina, l’agente Salazar riesce a ricostruire l’identità del rapitore in tempo per fermarlo. Lei e gli altri agenti lo fermano prima che riesca a scappare. Entrambe le ragazze sono vive nel container attaccato alla sua auto. Purtroppo, non otterranno giustizia poiché lui si suicida prima che la polizia possa arrestarlo.

La storia segreta di Margo e Kyle in The Hunting Wives spiegata

Kyle e Margo hanno un passato travagliato

Proprio come Sophie, Margo è enigmatica sul suo passato, ma è chiaro che non proviene da una famiglia benestante. Aprendosi con Sophie, ammette che sua madre era mentalmente instabile e che suo padre era un uomo sposato. Tuttavia, grazie a un flashback, finalmente scopriamo la verità.

La madre di Margo e Kyle era estremamente instabile e non riusciva a pagare l’affitto. Per questo motivo, lei e Kyle hanno messo in atto dei piani, rubando agli altri e vendendo gli oggetti rubati per denaro.

Inoltre, Sophie scopre che il padre di Margo e Kyle è un medico in una città vicina. Non è chiaro come si siano riconciliati, considerando che lui non faceva parte della loro vita quando erano bambini. Tuttavia, almeno li ama abbastanza da fornire loro un alibi.

Questo spiega perché Margo è così disperata di mantenere la sua reputazione positiva mentre suo marito inizia la sua campagna politica. Lei capisce cosa significa non avere stabilità e ricchezza. Se non avesse approfittato di un’adolescente, il suo passato potrebbe renderla un personaggio simpatico.

Sebbene la prima stagione di The Hunting Wives risponda alla domanda “Chi ha ucciso Abby?”, lascia completamente aperto il finale, aprendo la strada a una possibile seconda stagione. Sophie sa che Margo ha ucciso Abby, e non è chiaro se abbia intenzione di tenere il segreto o di smascherare la donna che adora.

Inoltre, Graham e Sophie si trovano in una situazione molto ambigua alla fine della prima stagione della serie Netflix. Non si sono lasciati e lui non ha chiesto il divorzio. Al contrario, lui torna a casa per qualche giorno per elaborare la notizia del tradimento di Sophie. È possibile che si riconcilino, ma potrebbero anche decidere di divorziare. In ogni caso, sarà un percorso difficile.

Infine, Sophie uccide Kyle per paura dopo che lui la minaccia. Tuttavia, decide di sbarazzarsi del corpo invece di denunciare l’incidente alla polizia. La seconda stagione di The Hunting Wives potrebbe includere la scoperta del corpo da parte della polizia e le indagini su quanto accaduto.