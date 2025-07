Pedro Pascal “sconvolto” dal suo look completamente rasato in Wonder Woman 1984

La versione a fumetti di Reed Richards ha spesso sfoggiato barba e baffi, quindi il fatto che Pedro Pascal abbia baffi e barba in I Fantastici Quattro: Gli Inizi non è poi così grave. Alcuni fan si sono lamentati del fatto che la star di The Last of Us non si sia rasato completamente, ma se dovete dare la colpa a qualcuno, potete attribuirla a chi ha convinto Pascal a radersi per Wonder Woman 1984 del 2020.

Parlando con Vanessa Kirby per la serie di video “Agree to Disagree” di LADbible, Pedro Pascal ha spiegato: “Mi faccio crescere una barba di merda, ma se dovessi radermela tutta, avrei davvero un aspetto orribile. Sono fortemente in disaccordo con una mia versione rasata.”

“Ero così sconvolto dal mio aspetto in ‘Wonder Woman 1984’. Ho adorato il film, ma ero così sconvolto dal mio aspetto che non sono mai tornato indietro a meno che non fosse assolutamente necessario”, ha detto a proposito dell’interpretazione di Maxwell Lord. “Se mi avessero chiesto di radermi completamente per ‘I Fantastici Quattro’ e avessero insistito, l’avrei fatto. Ma è stata una creazione molto collaborativa per tutti i nostri look nel film”.

Durante un’altra recente intervista, la star di The Mandalorian ha ammesso di essere a conoscenza delle lamentele che circondano la sua scelta per il ruolo di Reed. Naturalmente, vale la pena sottolineare che, nelle prime recensioni del reboot dei Marvel Studios, è stato ampiamente elogiato per la sua fantastica interpretazione.

“È troppo vecchio. Non sta bene. Dovrebbe radersi. Sono più consapevole del malcontento che circonda il mio casting di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto”, ha detto Pedro Pascal. Il suo ruolo di Maxwell Lord in Wonder Woman 1984 è stato una tantum, sebbene sia stato un momento clou nei panni del malvagio miliardario. Ora il personaggio ha il volto di Sean Gunn e non sappiamo quanto potrà diventare importante (o malvagio) nel DCU appena nato.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.