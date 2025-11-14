Otto anni dopo che David Lynch ha riunito la band per la stagione 3 di Twin Peaks, due delle star principali dell’iconica serie si riuniscono per un nuovo thriller psicologico. The Good Dark vedrà la partecipazione di Sherilyn Fenn, attrice di Audrey Horne, e di Ray Wise, attore di Leland Palmer. La produzione del film è iniziata questa settimana con la regia di Hunter Lee Hughes e il produttore esecutivo di It Follows, Alan Pao, che ricopre lo stesso ruolo. Hughes ha dichiarato:

Riunire Sherilyn e Ray è un sogno che si avvera. L’innata curiosità di Sherilyn, le sue emozioni autentiche e il suo formidabile talento recitativo, insieme all’intensa energia e all’innegabile carisma di Ray, li renderanno immediatamente una coppia cinematografica di successo.

Simon Lööf (In the Lost Lands) e Rex Lee (Entourage) saranno i protagonisti di The Good Dark. Hughes ha detto di loro: “Siamo anche entusiasti che Rex e Simon si uniscano a noi. Rex è un caro amico e non vediamo l’ora di mettere in risalto la sua logica, il suo intelletto e la sua stanchezza del mondo, mentre Simon è quella rara combinazione di star del cinema, vero artista e occhi penetranti che hanno reso qualcuno come Paul Newman così speciale.”

Lee e Hughes hanno già lavorato insieme nel dramma Guys Reading Poems. Gabe Armentano (Magnolia Flowers), Christopher Quartuccio (Anastasia: Once Upon a Time) e Rebekah Brandes (Nothing Left to Fear) completano il cast di The Good Dark.

La trama di The Good Dark recita: Il film segue la sensitiva di fama mondiale Sue Penth e suo marito Edward dopo che lui ha avuto un problema di salute. Dovendo pagare le spese ospedaliere, escogitano un piano per ingannare la redditizia clientela di Sue, una decisione che porta alla tragedia.

Le star di The Good Dark, Fenn e Wise, non sono nuove all’esplorazione di temi psicologici cupi, essendo entrambe presenti quando Twin Peaks debuttò nel 1990, il cui mix di humor nero tra soap opera e surrealismo avrebbe rivoluzionato la televisione.

Fenn interpretava la seducente Audrey Horne, nota per i suoi passi di danza sognanti. Wise ha notoriamente interpretato il padre dell’assassinata Laura Palmer (Sheryl Lee), che diventa protagonista nella prima parte della seconda stagione, quando si scopre essere l’assassino della figlia. L’entità malvagia BOB (Frank Silva), che si era impossessata di Leland, era l’altra parte della risposta all’iconica domanda: “Chi ha ucciso Laura Palmer?”

Wise interpretò di nuovo Leland nello spin-off Twin Peaks: Fuoco cammina con me, che esplorava ulteriormente la relazione tra il padre posseduto e la figlia tormentata Laura. Fenn, come noto, non fu richiamata per quello spin-off, ma Lynch voleva riportare Audrey in un progetto diverso che esplorasse il suo sogno di diventare un’attrice di Hollywood.

Quando Lynch realizzò il suo film su Audrey che andava a Hollywood, il personaggio non era più Audrey Horne, l’attrice che la interpretava era Naomi Watts e il film era Mulholland Drive. Audrey poté finalmente tornare quando Twin Peaks: Il ritorno uscì nel 2017, in una trama misteriosa che potrebbe essersi svolta interamente nella sua mente in coma.

Wise era a bordo anche per Il ritorno, ma interpretò solo un ruolo limitato. Le voci secondo cui Twin Peaks avrebbe potuto fare un ultimo ritorno si sono diffuse fino alla scomparsa di Lynch, avvenuta all’inizio del 2025 all’età di 78 anni.