Naomi Watts: 10 cose che non sai sull’attrice

Apprezzata attrice hollywoodiana, Naomi Watts si è costruita una fama grazie alla sua partecipazione ad alcuni remake di successo, prendendo poi parte a film che le hanno permesso di esprimere tutto il suo potenziale. Tra le più apprezzate della sua generazione, la Watts ha saputo reinventarsi attraverso ruoli completamente differenti l’uno dall’altro. Ancora oggi l’attrice è indicata come una delle migliori della sua generazione.

Ecco 10 cose che non sai di Naomi Watts.

Naomi Watts: i film e la carriera dell’attrice

1. Ha recitato in film molto famosi. Naomi Watts esordisce al cinema nel 1991 con Flirting e negli anni seguenti partecipa a pellicole come Matinee (1993), Tank Girl (1995) e Padrona del suo destino (1998). Raggiunge la notorietà con il ruolo da protagonista in Mulholland Drive (2001) di David Lynch e, grazie a The Ring (2002) e 21 grammi (2003), consacra la sua fama internazionale.

Negli anni prende parte a film celebri come King Kong (2005), Il velo dipinto (2006), La promessa dell’assassino (2007), Funny Games (2007), Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni (2010), J. Edgar (2011), The Impossible (2012), Comic Movie (2013), Two Mothers (2013), Birdman (2014), Giovani si diventa (2014), St. Vincent (2014), La foresta dei sogni (2015), The Divergent Series: Insurgent (2015), The Divergent Series: Allegiant (2016), Il libro di Henry (2017), Ophelia (2018) e Luce (2019).

Dopo il 2019 l’attrice continua a lavorare in produzioni importanti come Penguin Bloom (2020), The Desperate Hour (2021), Infinite Storm (2022), Goodnight Mommy (2022) e The Friend (2023). Nel 2025 è attesa al cinema con nuovi progetti internazionali, confermando una carriera sempre attiva.

2. È celebre anche per i suoi ruoli televisivi. Parallelamente al cinema, Naomi Watts ha una lunga carriera televisiva iniziata nel 1991 con la soap australiana Home and Away. Negli anni ha partecipato a serie come Sleepwalkers (1997-1998) e a diversi film TV, tra cui Inferno a Grand Island (1996), Il Natale più bello della mia vita (1998) e Mulholland Dr. (1999).

Negli ultimi anni è tornata sul piccolo schermo con ruoli di rilievo: nel 2017 è protagonista della serie Gypsy per Netflix e interpreta Janey-E Jones in Twin Peaks – Il ritorno. Nel 2019 è tra le protagoniste della miniserie The Loudest Voice accanto a Russell Crowe, nel 2022 guida il cast della serie thriller The Watcher (Netflix) e nel 2024 interpreta Babe Paley nella seconda stagione di Feud: Capote vs. The Swans (FX).

3. Si è distinta come produttrice. Oltre alla carriera da attrice, Naomi Watts ha più volte ricoperto il ruolo di produttrice. Ha prodotto film come Il velo dipinto, Funny Games e Two Mothers e ha partecipato alla produzione esecutiva della serie Gypsy per Netflix. Negli ultimi anni ha ampliato questa attività firmando la produzione di titoli come Penguin Bloom (2020) e Infinite Storm (2022), confermando un crescente impegno anche dietro le quinte.

Naomi Watts è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un proprio profilo personale seguito da 1,2 milioni di persone. All’interno di questo la Watts è solita condividere fotografie realizzate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi, ma non mancano anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Naomi Watts e Liev Schreiber

5. Ha avuto una lunga relazione sentimentale con l’attore. I due attori si erano incontrati per la prima volta al gala annuale sui costumi al Metropolitan Museum of Art nel 2005. Dopo essere rimasti in contatto, i due si sono poi rincontrati, ufficializzando la loro relazione. La coppia ha poi avuto due figli, rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Nel 2016, dopo undici anni di relazione, i due si separano, rimanendo in ottimi rapporti e continuando a crescere insieme i loro figli.

Naomi Watts e Heath Ledger

6. È stata fidanzata con l’attore. Dal 2002 al 2004 l’attrice ha avuto una relazione con l’attore Heath Ledger. Nonostante il loro rapporto sia durato poco, la Watts ha affermato di ricordare con grande affetto la sua storia d’amore con l’attore, poi tragicamente scomparso nel 2008.

Naomi Watts in The Ring

7. È stata protagonista del remake del film horror. Tra i ruoli che hanno reso celebre l’attrice vi è quello di Rachel Keller, del film horror The Ring, remake dell’originale giapponese. Il film ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico, divenendo uno dei film horror più famosi del genere, e permettendo all’attrice di conquistare grande popolarità.

Naomi Watts in King Kong

8. Ha avuto un incidente sul set. Durante le riprese del film diretto da Peter Jackson, l’attrice cadde da un’elevata altezza dentro ad un fosso, spaventando l’intero cast e la troupe. Fortunatamente la Watts non ha riportato ferite, ringraziando per ciò le sue conoscenze di yoga.

Naomi Watts in Twin Peaks

9. Non ha avuto un proprio copione della serie. L’attrice, che ha preso parte alla terza stagione di Twin Peaks, ha affermato che il livello di segretezza riguardo la trama era tale da non aver ricevuto un proprio copione, ma dovendosi invece presentare a casa del regista David Lynch per poter leggere le proprie battute.

Naomi Watts età e altezza

10. Naomi Watts è nata a Shoreham, in Inghilterra, il 28 settembre 1968. L’attrice è alta complessivamente 164 centimetri.

Fonte: IMDb