Nicolas Cage e John Woo dinuovo insieme per un crime thriller

Nicolas Cage e il regista di Face/Off – Due facce di un assassino, John Woo, tornano a lavorare insieme dopo 30 anni per un nuovo film biografico sul crimine, Gambino. L’attore e il regista hanno collaborato per la prima volta nel thriller d’azione fantascientifico Face/Off del 1997, che è stato un successo di critica e pubblico all’epoca della sua uscita e da allora ha sviluppato un seguito di culto devoto ed è ampiamente considerato uno dei migliori film di John Woo.

Ora, secondo Deadline, Nicolas Cage e John Woo si riuniranno per un film biografico sul crimine, Gambino, sul famigerato boss mafioso di New York. La sceneggiatura è stata scritta da George Gallo (la serie Bad Boys) e dal premio Oscar Nick Vallelonga (Green Book).

Il film seguirà Nicolas Cage nei panni di Carlo Gambino, figlio di un macellaio siciliano che arriva a governare la malavita di New York con una presenza calma ma autorevole. Dopo che la morte di Gambino sconvolse la città nel 1976, il giornalista premio Pulitzer Jimmy Breslin intraprese un’indagine per scoprire la verità dietro il mito.

Attraverso le testimonianze di coloro che lo ammiravano e lo temevano, Breslin svela l’apparenza composta che nascondeva la brutalità di Gambino, svelando infine come egli abbia trasformato il significato di potere, lealtà e sogno americano.

Carlo Gambino è stato tra le figure più famigerate della criminalità organizzata americana del XX secolo. Il boss mafioso di origine siciliana ha guidato e prestato il suo nome alla famiglia criminale Gambino di New York, esercitando una significativa influenza sulla malavita per oltre cinquant’anni fino alla sua morte nel 1976.

È interessante notare che John Travolta, co-protagonista di Nicolas Cage in Face/Off, ha interpretato un boss della famiglia criminale Gambino, John Gotti, nel film biografico del 2018 “Gotti”. Quel film ha avuto un successo decisamente inferiore sia a livello di critica che di pubblico, ed è uno dei pochi film con un punteggio dello 0% su Rotten Tomatoes, quindi Cage e Woo sperano sicuramente in risultati migliori con Gambino.

Il premio Oscar Nicolas Cage (Via da Las Vegas) ha fatto notizia l’anno scorso con il film horror “Longlegs” e attualmente ha diversi progetti in corso, tra cui un film biografico su John Madden, e prevede di iniziare presto le riprese del sequel di “Lords of War“.

John Woo è un maestro dell’azione, famoso per il suo inconfondibile stile “balletto proiettile”, ed è celebrato per i suoi classici di Hong Kong come The Killer (1989) e Hard Boiled (1992), oltre che per i suoi successi hollywoodiani come Hard Target (1993) e Mission: Impossible II (2000). Più recentemente, ha diretto un remake di The Killer (2024), distribuito in esclusiva da Peacock.

Diretto da John Woo, con una sceneggiatura di Mike Werb e Michael Colleary, Face/Off segue Nicolas Cage e John Travolta nei panni di un terrorista e di un agente dell’FBI che si sottopongono a un intervento chirurgico per scambiarsi i volti. Con Cage e Woo che uniscono nuovamente le forze, Gambino promette un ritorno avvincente ed elegante nel mondo del crimine.