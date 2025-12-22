Il film post-apocalittico di Ridley Scott con Jacob Elordi slitta dalla data di uscita di marzo 2026

The Dog Stars, il nuovo film post-apocalittico sci-fi diretto da Ridley Scott e interpretato da Jacob Elordi, non arriverà più nelle sale a marzo 2026 come inizialmente previsto. Il titolo era fissato per il 27 marzo 2026, ma secondo quanto riportato da Deadline, la release è stata ufficialmente rinviata al 28 agosto 2026, penultimo weekend dell’estate cinematografica. Nella stessa data sono attualmente programmati anche Coyote vs. Acme e il reboot di Cliffhanger con Lily James.

Per colmare il vuoto lasciato dal film di Scott, Disney ha deciso di anticipare l’uscita di Ready or Not 2: Here I Come, che passa dal 10 aprile al 27 marzo 2026. Una mossa che dimostra grande fiducia nel sequel horror, collocato ora nella finestra pre-pasquale, dove si scontrerà con il nuovo horror targato Warner Bros., They Will Kill You.

Disney ha inoltre rivisto il calendario anche per quanto riguarda Pixar, spostando il nuovo film Gatto dal 18 giugno 2027 al 5 marzo 2027. In quella data sono previsti anche il reboot de Il caso Thomas Crown prodotto da Amazon MGM Studios e diretto da Michael B. Jordan, oltre a un titolo ancora senza nome targato Warner Bros.