HomeCinema News2025

Chi interpreta Agamennone in Odissea di Christopher Nolan?

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Agamennone in Odissea

È arrivato il trailer ufficiale di Odissea, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, che offre un primo sguardo al cast stellare e ai leggendari personaggi dell’epica omerica. Al centro della storia c’è naturalmente Odisseo, interpretato da Matt Damon, mentre il trailer mostra anche Anne Hathaway nei panni della moglie Penelope e Tom Holland in quelli del figlio Telemaco. Tra le figure più enigmatiche spicca però un enorme soldato in armatura scura che appare nei primissimi secondi del video, di fronte all’Odisseo di Damon: è Agamennone, comandante dell’esercito acheo e vincitore della guerra di Troia. La sua identità, però, è nascosta da un elmo imponente.

Sotto quell’elaborata armatura si cela Benny Safdie. Conosciuto soprattutto come regista insieme al fratello Josh, Safdie è autore di titoli diventati cult come Uncut Gems e Good Time. La coppia ha esordito con Daddy Longlegs nel 2009, per poi firmare altri quattro film fino al successo di Uncut Gems nel 2019 con Adam Sandler. Nel 2025 Benny Safdie ha debuttato in solitaria con The Smashing Machine, con Dwayne Johnson nel ruolo del lottatore di MMA Mark Kerr, un progetto che ha diviso critica e pubblico.

Come attore, Safdie è apparso in film come Licorice Pizza, Are You There God? It’s Me, Margaret e Happy Gilmore 2, dove interpretava il CEO Frank Manatee. Christopher Nolan, noto per richiamare spesso attori già diretti in passato, lo aveva già scelto per interpretare Edward Teller in Oppenheimer. Evidentemente colpito dalla sua interpretazione, il regista gli affida ora il ruolo di Agamennone nel suo colossal epico.

Sebbene Agamennone non sia presente in tutto il trailer — che si concentra soprattutto su Odisseo e sulle tappe del viaggio di ritorno verso casa — il personaggio avrà comunque un ruolo significativo. Odissea è ambientato dopo la guerra di Troia, ma le immagini del trailer mostrano chiaramente il celebre Cavallo di Troia pronto per l’azione, suggerendo che Nolan integrerà anche flashback tratti dall’Iliade e dalle ultime battaglie contro i Troiani. In questo contesto, Agamennone rappresenta una figura chiave della narrazione bellica.

Benny Safdie
Benny Safdie al photocall di Venezia 82 – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Anche rimanendo nell’ambito della sola Odissea, Agamennone ha un arco narrativo importante. Senza rivelare troppo, il re acheo compie anch’egli un viaggio di ritorno dopo la guerra, ma al suo arrivo trova una situazione complessa che minaccia il suo potere. Da quel momento, il suo percorso si intreccia direttamente con quello di Odisseo, dando vita a una delle reunion più emblematiche del mito.

Resta da vedere fino a che punto Christopher Nolan deciderà di adattare la storia di Agamennone. La sua presenza nel trailer, tuttavia, lascia intuire che il film potrebbe dedicare al personaggio uno spazio maggiore di quanto inizialmente previsto.

Articolo precedente
Apollo 13: la spiegazione del finale del film di Ron Howard
Articolo successivo
Il film post-apocalittico di Ridley Scott con Jacob Elordi slitta dalla data di uscita di marzo 2026
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved