Chi interpreta Agamennone in Odissea di Christopher Nolan?

È arrivato il trailer ufficiale di Odissea, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, che offre un primo sguardo al cast stellare e ai leggendari personaggi dell’epica omerica. Al centro della storia c’è naturalmente Odisseo, interpretato da Matt Damon, mentre il trailer mostra anche Anne Hathaway nei panni della moglie Penelope e Tom Holland in quelli del figlio Telemaco. Tra le figure più enigmatiche spicca però un enorme soldato in armatura scura che appare nei primissimi secondi del video, di fronte all’Odisseo di Damon: è Agamennone, comandante dell’esercito acheo e vincitore della guerra di Troia. La sua identità, però, è nascosta da un elmo imponente.

Sotto quell’elaborata armatura si cela Benny Safdie. Conosciuto soprattutto come regista insieme al fratello Josh, Safdie è autore di titoli diventati cult come Uncut Gems e Good Time. La coppia ha esordito con Daddy Longlegs nel 2009, per poi firmare altri quattro film fino al successo di Uncut Gems nel 2019 con Adam Sandler. Nel 2025 Benny Safdie ha debuttato in solitaria con The Smashing Machine, con Dwayne Johnson nel ruolo del lottatore di MMA Mark Kerr, un progetto che ha diviso critica e pubblico.

Come attore, Safdie è apparso in film come Licorice Pizza, Are You There God? It’s Me, Margaret e Happy Gilmore 2, dove interpretava il CEO Frank Manatee. Christopher Nolan, noto per richiamare spesso attori già diretti in passato, lo aveva già scelto per interpretare Edward Teller in Oppenheimer. Evidentemente colpito dalla sua interpretazione, il regista gli affida ora il ruolo di Agamennone nel suo colossal epico.

Sebbene Agamennone non sia presente in tutto il trailer — che si concentra soprattutto su Odisseo e sulle tappe del viaggio di ritorno verso casa — il personaggio avrà comunque un ruolo significativo. Odissea è ambientato dopo la guerra di Troia, ma le immagini del trailer mostrano chiaramente il celebre Cavallo di Troia pronto per l’azione, suggerendo che Nolan integrerà anche flashback tratti dall’Iliade e dalle ultime battaglie contro i Troiani. In questo contesto, Agamennone rappresenta una figura chiave della narrazione bellica.

Anche rimanendo nell’ambito della sola Odissea, Agamennone ha un arco narrativo importante. Senza rivelare troppo, il re acheo compie anch’egli un viaggio di ritorno dopo la guerra, ma al suo arrivo trova una situazione complessa che minaccia il suo potere. Da quel momento, il suo percorso si intreccia direttamente con quello di Odisseo, dando vita a una delle reunion più emblematiche del mito.

Resta da vedere fino a che punto Christopher Nolan deciderà di adattare la storia di Agamennone. La sua presenza nel trailer, tuttavia, lascia intuire che il film potrebbe dedicare al personaggio uno spazio maggiore di quanto inizialmente previsto.