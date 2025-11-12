Sabrina Carpenter protagonista di un Alice in Wonderland versione musical

Dopo l’enorme successo di Wicked, la Universal punta su un altro classico, questa volta con Sabrina Carpenter nel ruolo della protagonista. La carriera musicale della cantante è esplosa negli ultimi anni con successi come “Espresso”, ma ha iniziato come attrice, con il ruolo di Girl Meets World, il sequel della serie Boy Meets World. La Universal sta dunque ora sviluppando un film musicale con Carpenter ispirato ad Alice in Wonderland.

La cantante e attrice avrà anche un ruolo dietro le quinte come produttrice. La regista di Hustlers, Lorene Scafaria, ha invece già firmato come regista e sceneggiatrice. La Universal non è però l’unico legame con Wicked che ha il prossimo Alice in Wonderland. Marc Platt, che ha prodotto Wicked a Broadway e gli adattamenti cinematografici, sarà uno dei produttori del prossimo film insieme a Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton.

Altri dirigenti coinvolti nel progetto sono Ryan Jones e Jacqueline Garell della Universal e Katie McNicol della Mark Platt Productions. Sebbene il ruolo della Carpenter nel film Alice in Wonderland non sia ancora stato rivelato, la possibilità più probabile è che interpreti il personaggio principale di Alice. L’anno scorso ha tenuto una serie di incontri con la Universal per presentare le sue idee per il film, considerato un progetto appassionante.

Alice in Wonderland torna al cinema con Sabrina Carpenter

L’iconica storia di Alice e del suo viaggio nella tana del bianconiglio e in un surreale paese delle meraviglie è iniziata con la pubblicazione del romanzo di Lewis Carroll del 1865 Alice in Wonderland, che è stato adattato in un film d’animazione dalla Disney nel 1951. Il sequel del romanzo di Carroll, Attraverso lo specchio e ciò che Alice vi trovò, è stato pubblicato nel 1871.

Quasi 60 anni dopo il successo del film d’animazione, la Disney è tornata nella tana del bianconiglio per creare un remake live-action con l’aiuto dell’iconico regista Tim Burton. Mia Wasikowska ha interpretato Alice e Johnny Depp il Cappellaio Matto. Il sequel, Alice attraverso lo specchio, è uscito sei anni dopo.

Anche se gli adattamenti più noti di Alice in Wonderland sono stati realizzati dalla Disney, la storia è di dominio pubblico, quindi qualsiasi studio può creare la propria versione, come sta facendo la Universal dopo che Wicked ha incassato 756,4 milioni di dollari al botteghino con un budget di 150 milioni. Il film ha ottenuto l’88% su Rotten Tomatoes e ha vinto l’Oscar per i migliori costumi e la migliore scenografia, oltre al Golden Globe per i migliori risultati cinematografici e al botteghino.

L’attesissimo sequel, Wicked – Parte 2, uscirà nelle sale il 21 novembre per concludere la storia di Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) che Gregory Maguire ha creato per il romanzo Wicked, trasformato in un musical di Broadway. Il libro è basato sul mondo di Oz che L. Frank Baum ha introdotto nel suo romanzo Il meraviglioso mago di Oz. Ciò è stato possibile perché, come Alice in Wonderland, anche Il Mago di Oz è di dominio pubblico.