Frankenstein di Guillermo Del Toro per Netflix stabilisce il record di pubblico su Rotten Tomatoes dai tempi di Il labirinto del fauno

Il film Frankenstein di Guillermo del Toro ha stabilito un nuovo record su Rotten Tomatoes per la carriera acclamata del regista. Il suo impressionante curriculum include successi come Blade II, Hellboy, Il labirinto del fauno, Pacific Rim, La forma dell’acqua e Pinocchio. L’adattamento gotico moderno di Del Toro del classico racconto Frankenstein di Mary Shelley ha ricevuto recensioni estremamente positive dalla critica, con un punteggio dell’86% su Rotten Tomatoes.

Per quanto riguarda il punteggio del pubblico, Frankenstein ha aiutato la carriera del regista a raggiungere nuovi traguardi. Il Popcornmeter su Rotten Tomatoes è attualmente al 95%,il punteggio più alto mai ottenuto da un film di del Toro. Prima di questo, il suo film più apprezzato dal pubblico era stato Il labirinto del fauno con il 91%, seguito dal film vincitore dell’Oscar Pinocchio con il 90%.

Gli altri film di Del Toro che hanno ricevuto un’accoglienza prevalentemente positiva da parte degli spettatori sono La spina del diavolo (89%), Pacific Rim (77%), La forma dell’acqua (73%), Hellboy II: The Golden Army (71%), Cronos (69%), Blade II (68%), Nightmare Alley (68%) e Hellboy (66%). Mimic, attualmente al 37%, è l’unico film di del Toro a non aver ricevuto un punteggio del pubblico superiore al 50%.

Tuttavia, se si considerano anche le sue serie TV, Frankenstein non è il progetto di del Toro con il miglior punteggio complessivo del pubblico. Questo onore spetta a Trollhunters: Tales of Arcadia, che ha un punteggio del 96%, seguito da Wizards: Tales of Arcadia con il 92%. Le altre serie da lui create sono 3Below: Tales of Arcadia (83%), The Strain (79%) e Cabinet of Curiosities (72%).

Con grandi elogi da parte della critica e del pubblico, Frankenstein ha avuto un ottimo inizio dopo la sua uscita il 7 novembre su Netflix. A ottobre, il film ha avuto una distribuzione limitata nelle sale, dove ha incassato 422.705 dollari al botteghino.

Non è solo il punteggio del pubblico a decretare il successo di Frankenstein. Il film è in cima alla classifica dei 10 film più visti su Netflix negli Stati Uniti, aggiornata all’11 novembre. Anche KPop Demon Hunters, Tyler Perry’s A Madea Christmas, Wanted Man, The Hangover, The Hangover Part II, Fatman, The Hangover Part III, Bride Wars e Turbo sono nella Top 10.

Frankenstein è disponibile sulla piattaforma di streaming solo da cinque giorni, ma una volta che Netflix pubblicherà le classifiche dei film globali e statunitensi della scorsa settimana, è molto probabile che il nuovo film di del Toro sarà nella Top 10 anche lì.

Oscar Isaac interpreta Victor Frankenstein, con Jacob Elordi nel ruolo della Creatura, mentre del Toro reinterpreta la classica storia dell’orrore. Il cast di Frankenstein include anche Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, David Bradley, Lars Mikkelsen, Charles Dance, Kyle Gatehouse, Lauren Collins, Sofia Galasso, Ralph Ineson e Burn Gorman.

Frankenstein ha già vinto diversi premi, tra cui quelli dei festival cinematografici per Isaac (Savannah Film Festival), Elordi (Santa Barbara International Film Festival), la costumista Kate Hawley (Middleburg Film Festival) e il film in generale (San Francisco International Film Festival e Venice International Film Festival).

Del Toro esplora regolarmente l’horror e il fantasy dark con i suoi film, quindi Frankenstein si inserisce perfettamente nella sua filmografia. Il regista, sceneggiatore e produttore ha un altro successo tra le mani e il pubblico lo sta ricoprendo delle lodi che merita.