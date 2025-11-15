SAG Award: il premio agli attori cambia nome!

Dopo 30 anni, gli Screen Actors Guild Awards cambiano nome. La cerimonia di premiazione ha debuttato sulla NBC nel 1995, con George Burns che ha ricevuto il Lifetime Achievement Award e attori come Tom Hanks, Jodie Foster, Dianne Wiest e Helen Hunt che sono stati proclamati vincitori.

I SAG Awards sono presentati dalla Screen Actors Guild, che nel 2012 si è fusa con l’American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA). A settembre, la SAG-AFTRA ha eletto Sean Astin come presidente. Tredici anni dopo la fusione tra SAG e AFTRA, il sindacato ha deciso di ridimensionare il ruolo della SAG nel nome della cerimonia di premiazione, rinominando la trasmissione televisiva The Actor Awards presented by SAG-AFTRA (o The Actor Awards, in breve), secondo quanto riportato da Deadline.

Il motivo di questo cambiamento è che il nome non solo riflette l’attuale posizione dell’organizzazione, ma è anche in linea con la statuetta stessa, che si chiama The Actor. In una dichiarazione, il produttore esecutivo di The Actor Awards Jon Brockett ha affermato che questo importante cambiamento è semplicemente un riflesso dell’“evoluzione” dello show, pur mantenendo l’attenzione “interamente sugli attori”.

“Fin dall’inizio, la nostra statuetta si è chiamata “The Actor” e il nostro show è interamente dedicato agli attori, quindi questo nuovo nome è il passo successivo perfetto nell’evoluzione dello show. The Actor Awards presentato da SAG-AFTRA offre agli spettatori di oltre 190 paesi una comprensione immediata di chi siamo e di cosa facciamo”.

L’attrice JoBeth Williams, che ha ricoperto il ruolo di presidente della SAG Foundation e del Comitato dei SAG Awards, ha aggiunto che l’organizzazione voleva rendere “chiarissimo al pubblico” che gli Actor Awards sono uno spettacolo “incentrato sugli attori”, non solo per i vincitori stessi, ma anche per il fatto che i membri votanti sono anch’essi attori.

“In qualità di attrice, membro di lunga data della SAG-AFTRA e presidente del Comitato dei Premi, ho sempre apprezzato il fatto che il nostro show sia incentrato sugli attori – attori che votano per attori – perché comprendiamo innatamente il lavoro che sta dietro a una performance. Gli Actor Awards lo rendono chiarissimo al pubblico di tutto il mondo: quando si sintonizzano, sanno che vedranno i loro attori preferiti celebrati da coloro che conoscono veramente il mestiere”.

Williams, in qualità di membro del Comitato Premi, ha collaborato con SAG-AFTRA dall’inizio alla fine. Hanno approvato il nuovo nome e poi hanno garantito un lancio senza intoppi. Questo annuncio arriva circa un mese prima dell’inizio delle votazioni per le nomination, il 15 dicembre, che verranno poi svelate il 7 gennaio. A causa di questo breve lasso di tempo, SAG-AFTRA ha deciso che le campagne degli studi possono ancora utilizzare il nome SAG Awards per promuovere i propri programmi e le proprie star, ma solo per l’attuale stagione dei premi.