Star Trek: il nuovo film trova i suoi sceneggiatori e registi in un importante aggiornamento sul reboot

Mentre la Paramount si prepara a rilanciare la serie cinematografica Star Trek, lo studio ha ora trovato il duo che scriverà, dirigerà e produrrà il prossimo film. Dopo che J.J. Abrams ha riportato in auge la serie Star Trek con Chris Pine in tre film dal 2009 al 2016, c’era la speranza che il cast si riunisse per un quarto film. Tuttavia, dopo essere rimasto bloccato per anni in una fase di sviluppo, la Paramount ha deciso di rilanciare nuovamente la serie cinematografica.

Deadline riporta che Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo dietro Dungeons & Dragons, sono pronti a dare nuova vita a Star Trek come registi, produttori e sceneggiatori di un film completamente nuovo.

La prossima produzione non vedrà la partecipazione degli stessi attori dei precedenti film di J.J. Abrams, in cui Chris Pine interpretava il capitano Kirk insieme a Zachary Quinto nei panni di Spock, Zoe Saldaña in quelli di Uhura e altri ancora. Il rapporto indica anche che il nuovo film di Star Trek presenterà nuovi personaggi invece di essere legato a nessuna delle serie o dei film precedenti.

Goldstein e Daley hanno già lavorato insieme su franchise esistenti. Hanno scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming, il primo film di Spider-Man nell’MCU, con Tom Holland nel ruolo del supereroe dopo la sua introduzione in Captain America: Civil War.

Sei anni dopo, il duo ha scritto e diretto Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che ha rilanciato il popolare gioco di ruolo sul grande schermo dopo la trilogia originale. Il film ha ottenuto il 91% su Rotten Tomatoes.

Prima di Star Trek, il loro prossimo progetto è Mayday, un film d’azione con Ryan Reynolds, Kenneth Branagh e Maria Bakalova, che secondo quanto riferito ha ricevuto grandi elogi dalle proiezioni di prova. La data di uscita su Apple TV non è stata ancora rivelata.

Il film reboot di Star Trek è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi i dettagli della trama e del cast sono sconosciuti. Tuttavia, il prossimo reboot potrebbe affrontare alcune sfide se intraprenderà una nuova direzione e presenterà personaggi sconosciuti.

L’era dello streaming del franchise ha introdotto diversi nuovi personaggi, come Michael Burnham di Discovery, ma ha anche puntato sulla nostalgia con il ritorno di Patrick Stewart in Picard. Strange New Worlds ha importanti collegamenti con The Original Series e ha persino scritturato Ethan Peck nel ruolo dell’iconico Spock, per metà vulcaniano.

Discovery e Lower Decks hanno dimostrato che il franchise di Star Trek è ancora in grado di creare contenuti di alta qualità per il piccolo schermo. Tuttavia, il grande schermo è ancora inesplorato in questo senso, poiché ogni singolo film di Star Trek per il grande schermo nel corso degli anni si è concentrato sui personaggi della serie originale e di The Next Generation.

Tuttavia, ciò che il prossimo reboot di Star Trek ha a suo favore è l’aggiunta di Goldstein e Daley come registi, produttori e sceneggiatori. La loro presentazione alla Paramount deve essere stata molto impressionante per convincere lo studio ad assumerli.

La loro storia insieme in diversi ruoli dietro la telecamera ha dimostrato che hanno ciò che serve per infondere nuova energia alle grandi proprietà, quindi anche se la loro versione di Star Trek presenterà nuovi personaggi, se c’è qualcuno che può riuscirci, quelli sono Goldstein e Daley.