Anne Hathaway e Tom Holland nelle nuove foto di Odissea

Dopo il primo sguardo al Cavallo di Troia e all’Ulisse di Matt Damon pronto alla battaglia, Empire ci fornisce il primo sguardo alla famiglia dell’eroe di Itaca, protagonista di Odissea (The Odyssey). Sono disponibili infatti le prime immagini ufficiali di Penelope / Anne Hathaway e Telemaco / Tom Holland, che però avevamo già visto anche nel breve teaser trailer visto mesi fa.

L’hype per l’adattamento di Nolan dell’Odissea di Omero ha raggiunto nuovi livelli per il regista, dato che Cinemark sta aggiungendo altri cinema IMAX in vista dell’uscita del film il prossimo anno. I biglietti per il film del 2026 sono stati messi in vendita con un anno di anticipo, a dimostrazione dell’impatto della popolarità di Nolan nell’attuale panorama hollywoodiano.

La scorsa estate, il teaser trailer di Odissea è stato proiettato in esclusiva prima di Jurassic World Rebirth. L’anteprima mostrava il personaggio di Tom Holland che parlava con il misterioso personaggio interpretato da Jon Bernthal, mentre discutevano di suo padre Ulisse. Il teaser trailer è stato presentato in anteprima, ma non è disponibile online.

Tom Holland interpreterà il figlio di Ulisse, Telemaco, e il mese in cui uscirà The Odyssey, l’attore britannico sarà protagonista anche di Spider-Man: Brand New Day. Nel cast figurano anche Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins.

Anche Charlize Theron è entrata a far parte del cast del film di Nolan, poiché secondo quanto riferito è stata scelta per interpretare la famosa Circe, anche se non ha ancora confermato il suo ruolo. La maggior parte dei personaggi è tenuta segreta, ma si prevede che diversi dei greci appariranno in The Odyssey.

Nolan ha anche ingaggiato John Leguizamo, Himesh Patel, Samantha Morton, Bill Irwin, Rafi Gavron, Nick E. Tarabay, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Logan Marshall-Green e Jovan Adepo. Secondo The Hollywood Reporter, il colossale film della Universal Pictures ha un budget stimato di 250 milioni di dollari.

The Odyssey di Christopher Nolan uscirà nelle sale il 17 luglio 2026.