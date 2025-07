Scarlett Johansson è l’attrice con gli incassi più alti di Hollywood: superati Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson è diventata l’attrice, in assoluto, che ha generato i più alti incassi di sempre a Hollywood. Come previsto, nonostante le recensioni contrastanti e negative, Jurassic World – La Rinascita si è rivelato un enorme successo, incassando già la strabiliante cifra di 318 milioni di dollari al botteghino globale dopo sei giorni dall’uscita. Secondo The Numbers, questo ha fatto balzare Scarlett Johansson dal terzo al primo posto, superando i suoi colleghi di lunga data dell’MCU, Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr., nella classifica delle star con gli incassi più alti di sempre.

Jackson (Nick Fury) era il precedente detentore del primo posto, con un incasso totale di 14,6 miliardi di dollari. Downey Jr. (Tony Stark) era subito dietro di lui con 14,3 miliardi di dollari, ma Scarlett Johansson è ora la regina indiscussa del botteghino con 14,8 miliardi di dollari.

Molti dei titoli di maggior incasso di Johansson provengono dal suo periodo nei panni di Natasha Romanoff/Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Endgame (2,7 miliardi di dollari), Avengers: Infinity War (2 miliardi di dollari), The Avengers (1,5 miliardi di dollari), il primo sequel Age of Ultron (1,4 miliardi di dollari), Captain America: Civil War (1,1 miliardi di dollari), Captain America: The Winter Soldier (714 milioni di dollari) e Iron Man 2 (621 milioni di dollari). Ci sono stati anche altri grandi successi, come Il libro della giungla (951 milioni di dollari), Sing (631 milioni di dollari) e Lucy (457 milioni di dollari).

Sebbene non sia ancora stato annunciato un sequel diretto, si vocifera che la Universal Pictures stia già pianificando un seguito di La Rinascita e voglia che Johansson riprenda il suo ruolo.