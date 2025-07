James Gunn elenca le tre cose che nessun fan dei cinecomics ha bisogno di vedere… di nuovo!

Ci sono alcuni momenti fondamentali nella storia di ogni supereroe che sarebbe quasi impossibile non rappresentare quando si mostra la loro origine sullo schermo, ma quando un personaggio è abbastanza importante da meritarsi un reboot (a volte più di un reboot), rivedere queste scene in questione può iniziare a risultare un po’ ripetitivo.

Batman, Spider-Man e Superman sono tre dei personaggi dei fumetti più popolari e conosciuti di tutti i tempi, ed è probabilmente lecito supporre che la maggior parte delle persone, anche chi non legge fumetti, sia a conoscenza degli eventi che li hanno portati a diventare gli eroi che conosciamo oggi. Abbiamo davvero bisogno di rivedere quelle sequenze “di origine”? James Gunn pensa di no.

Al regista di Superman è stato chiesto di nominare tre momenti che semplicemente non dovremmo mai più vedere in un film di fantascienza/cinecomic durante un’intervista con il Times. “Non ho bisogno di vedere perle in un vicolo quando i genitori di Batman vengono uccisi. Non ho bisogno di vedere il ragno radioattivo che morde Spider-Man. Non ho bisogno di vedere il piccolo Kal arrivare da Krypton a bordo di un piccolo razzo.”

A dire il vero, l’ultima trilogia di Spider-Man della Sony Pictures non ci ha riportato al fatidico giorno in cui Peter Parker fu morso da un ragno (anche se il Peter di Tom Holland lo ha menzionato durante una conversazione con Ned Leeds), e The Batman di Matt Reeves ha fatto solo un vago riferimento alla morte dei genitori di Bruce Wayne. Superman: The Movie, Superman Returns e L’uomo d’acciaio hanno tutti mostrato quel razzo a dimensione di neonato che sfrecciava verso la Terra, quindi è comprensibile che Gunn abbia deciso di prendere un’altra direzione con il suo reboot del DCU!

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).