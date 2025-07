The Smashing Machine di Benny Safdie dal 19 novembre al cinema con I Wonder Pictures

I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani di The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne “The Rock” Johnson e la candidata all’Oscar® Emily Blunt, nelle sale italiane dal 19 novembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures.

Il regista Benny Safdie – qui al suo debutto “da solista” dopo aver segnato lo scenario del cinema indipendente statunitense insieme al fratello Josh con film cult come Diamanti grezzi – mette in scena una grande storia di agonismo e umanità ispirata alla vita della leggenda degli sport da combattimento Mark Kerr, un film intenso ed emozionante ricco di combattimenti spettacolari e incredibilmente realistici, capaci di restituire tutta la fisicità e la tensione emotiva del ring. In un mondo che ci chiede sempre di vincere, quella di Kerr è una grande vicenda di amicizia, d’amore e di presa di coscienza del proprio potenziale e dei propri limiti.

Nella parte del protagonista, Dwayne Johnson, dopo un percorso artistico che lo ha incoronato come star indiscussa dei film action e comedy, si cimenta per la prima volta in un ruolo drammatico a tutto tondo e offre un’interpretazione intensa e personale, che lo lancia di diritto tra gli interpreti da tenere d’occhio nella prossima awards season. Gli fa da contraltare l’interpretazione esplosiva e viscerale di Emily Blunt – perfetta sparring partner di Johnson sin dai tempi di Jungle Cruise, che ha cementato l’intesa artistica tra i due attori – nel ruolo di Dawn, moglie di Kerr.

Tratto da una travolgente storia vera, The Smashing Machine racconta l’intensa parabola di Mark Kerr, celebrato campione di lotta libera, Vale Tudo e MMA, un fighter che ha fatto la storia degli sport da combattimento, al punto da guadagnarsi recentemente un posto nella prestigiosa UFC Hall of Fame. Incontro dopo incontro, battaglia dopo battaglia, sfida dopo sfida, il film ci porta oltre le luci della ribalta, oltre i trionfi sportivi, per raccontare Kerr dentro e fuori dal ring, esplorando il caos emotivo e le contraddizioni di un uomo destinato a diventare una leggenda.

Prodotto da A24, The Smashing Machine uscirà nelle sale italiane dal 19 novembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures.