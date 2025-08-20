HomeCinema News2025

Selina Kyle di Zoe Kravitz potrebbe non tornare in The Batman Parte II

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Zoe Kravitz

The Batman si è concluso con il Cavaliere Oscuro e Selina Kyle che si separano. Mentre Catwoman si lascia Gotham alle spalle, Batman giura di infondere speranza nella sua città, piuttosto che vendicarsi dei suoi criminali.

In The Penguin, Selina scrive alla sorellastra, Sofia Gigante, che si è ritrovata rinchiusa all’Arkham State Hospital. Questa corrispondenza sembrava un punto della trama che avremmo visto ulteriormente esplorato nella seconda stagione di The Penguin o in The Batman Parte II, anche se quest’ultimo sembra improbabile in base a una nuova indiscrezione.

Secondo Jeff Sneider (@TheInSneider), “Al junket di Una scomoda circostanza – Caught Stealing della scorsa settimana, gli addetti stampa hanno chiesto ai giornalisti di non fare domande a Zoë Kravitz su The Batman Part II perché ‘non c’è e non sa nulla’, secondo una fonte.”

“Non si sa se sia vero, perché sappiamo tutti che gli addetti stampa mentono, ma questa è la voce che circola. Lo dico e basta! Non sparate al messaggero.”

Selina Kyle potrebbe non tornare nel sequel di The Batman

Come sottolinea Sneider, gli addetti stampa mentono, e questo potrebbe essere stato solo un modo per evitare che il junket venisse dirottato da un flusso infinito di domande sul previsto ritorno di Catwoman nel sequel di The Batman. Tuttavia, è anche possibile che il regista Matt Reeves non sia riuscito a trovare un posto per il personaggio nella sua sceneggiatura e in quella di Mattson Tomlin.

Per molti aspetti, The Batman – Parte II non ha bisogno di Catwoman, dato che la sua storia ha raggiunto una conclusione ampiamente appropriata nel primo film (quanto a quella anticipazione su Sofia, mostra semplicemente che Selina è ancora là fuori da qualche parte, e probabilmente si sta rifacendo una vita). Non possiamo nemmeno escludere la possibilità che i DC Studios abbiano i loro piani per la femme fatale nel DCU.

The Brave and the Bold inizierà con un Batman esperto che scopre di avere un figlio di 10 anni, Damian. Ciò significa che probabilmente ha incontrato Catwoman, e se lei è destinata a entrare nel film dei DC Studios – e nel DCU in generale – allora potrebbe aver costretto Reeves ad abbandonare Selina.

The Batman Part II uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.

Articolo precedente
I Duffer Brothers, creatori di Stranger Things, sotto contratto con Paramount
Articolo successivo
Masters of the Universe: Alison Brie anticipa una relazione “interessante” tra Evil-Lyn e Skeletor
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved