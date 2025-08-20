Selina Kyle di Zoe Kravitz potrebbe non tornare in The Batman Parte II

The Batman si è concluso con il Cavaliere Oscuro e Selina Kyle che si separano. Mentre Catwoman si lascia Gotham alle spalle, Batman giura di infondere speranza nella sua città, piuttosto che vendicarsi dei suoi criminali.

In The Penguin, Selina scrive alla sorellastra, Sofia Gigante, che si è ritrovata rinchiusa all’Arkham State Hospital. Questa corrispondenza sembrava un punto della trama che avremmo visto ulteriormente esplorato nella seconda stagione di The Penguin o in The Batman Parte II, anche se quest’ultimo sembra improbabile in base a una nuova indiscrezione.

Secondo Jeff Sneider (@TheInSneider), “Al junket di Una scomoda circostanza – Caught Stealing della scorsa settimana, gli addetti stampa hanno chiesto ai giornalisti di non fare domande a Zoë Kravitz su The Batman Part II perché ‘non c’è e non sa nulla’, secondo una fonte.”

“Non si sa se sia vero, perché sappiamo tutti che gli addetti stampa mentono, ma questa è la voce che circola. Lo dico e basta! Non sparate al messaggero.”

Selina Kyle potrebbe non tornare nel sequel di The Batman

Come sottolinea Sneider, gli addetti stampa mentono, e questo potrebbe essere stato solo un modo per evitare che il junket venisse dirottato da un flusso infinito di domande sul previsto ritorno di Catwoman nel sequel di The Batman. Tuttavia, è anche possibile che il regista Matt Reeves non sia riuscito a trovare un posto per il personaggio nella sua sceneggiatura e in quella di Mattson Tomlin.

Per molti aspetti, The Batman – Parte II non ha bisogno di Catwoman, dato che la sua storia ha raggiunto una conclusione ampiamente appropriata nel primo film (quanto a quella anticipazione su Sofia, mostra semplicemente che Selina è ancora là fuori da qualche parte, e probabilmente si sta rifacendo una vita). Non possiamo nemmeno escludere la possibilità che i DC Studios abbiano i loro piani per la femme fatale nel DCU.

The Brave and the Bold inizierà con un Batman esperto che scopre di avere un figlio di 10 anni, Damian. Ciò significa che probabilmente ha incontrato Catwoman, e se lei è destinata a entrare nel film dei DC Studios – e nel DCU in generale – allora potrebbe aver costretto Reeves ad abbandonare Selina.

The Batman Part II uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.