La notte che non passerà, la storia vera dietro la serie Netflix

Il drama Netflix La notte che non passerà è ispirato a un episodio agghiacciante avvenuto in Brasile nel 2013. La notizia fece il giro dei media nazionali e internazionali, tale fu la portata della tragedia, e portò a un’ampia riforma nella regione nel tentativo di prevenire il verificarsi di catastrofi simili.

Il disastro è stato anche oggetto del libro The Endless Night: The Untold Story of Kiss Nightclub, scritto dalla rinomata giornalista Daniela Arbex. Ma che cosa è successo esattamente? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla storia vera che ha ispirato The Endless Night su Netflix.

La storia vera di La notte che non passerà

Nel 2013, 245 persone morirono nella discoteca Kiss, nella città di Santa Maria, nello stato più meridionale del Brasile, Rio Grande do Sul, a seguito dello scoppio di un devastante incendio. La maggior parte delle vittime morì a causa dei fumi tossici e oltre 600 persone rimasero ferite. Si trattava di una serata universitaria e molti dei presenti avevano un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

All’epoca, il deputato statale Valderci Oliveira dichiarò (tramite CNN) che la scena somigliava a “una zona di guerra”. Un giornalista riferì che inizialmente ci fu confusione su quanto stesse accadendo, il che ostacolò la fuga di molte persone all’interno del locale:

«Alcuni addetti alla sicurezza pensarono inizialmente che si trattasse di una rissa, una rissa enorme scoppiata all’interno del club e [per questo] chiusero le porte affinché le persone non uscissero senza pagare il conto».

Un sopravvissuto raccontò all’emittente Globo TV (tramite The Guardian): «C’era così tanto fumo e fuoco. È stato il panico totale e ci è voluto molto tempo perché le persone riuscissero a uscire. C’erano così tanti morti».

Si ritiene che l’incendio sia stato causato da razzi o fuochi d’artificio, presumibilmente accesi sul palco dalla band country-pop brasiliana Gurizada Fandangueira. Poco dopo, però, la schiuma isolante del soffitto avrebbe preso fuoco.

«All’improvviso hanno interrotto lo spettacolo e hanno puntato [i razzi] verso l’alto», ha affermato un sopravvissuto al quotidiano Folha de S. Paulo (tramite The Guardian). «A quel punto il soffitto ha preso fuoco. Era un incendio debole, ma nel giro di pochi secondi si è propagato».

Il gruppo si esibiva regolarmente alla discoteca Kiss e ha dichiarato che la propria routine includeva spesso effetti pirotecnici; il chitarrista Rodrigo Martins ha detto a Radio Gaúcha (tramite CNN) che «non avevano mai avuto questo problema prima». Un’indagine della polizia (tramite Reuters) ha rivelato che il locale aveva una sola uscita, non disponeva di estintori funzionanti e che la segnaletica di emergenza non era sufficientemente chiara.

Queste sconcertanti carenze non erano state segnalate prima della tragedia perché il certificato di sicurezza antincendio del club era scaduto nell’agosto 2012, secondo un membro della Difesa Civile Nazionale (tramite BBC News). È stato inoltre riferito che la discoteca Kiss avesse una capienza di 2.000 persone, ma esperti hanno dichiarato a BBC Brasil che non avrebbe dovuto ospitarne più di 1.300.

La tragedia fu il catalizzatore di ispezioni sulla sicurezza in altri locali della regione. Col tempo emerse che il 60% dei locali di San Paolo operava in violazione delle normative di sicurezza.

Nel 2021, quattro persone sono state condannate in relazione all’incendio della discoteca. I due proprietari del locale e due membri della band sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio e tentato omicidio; tuttavia, nell’agosto dell’anno scorso, un tribunale brasiliano ha annullato le sentenze citando irregolarità nella selezione della giuria. I pubblici ministeri hanno dichiarato che avrebbero presentato ricorso, ma non sono stati riportati ulteriori sviluppi.