Ryan Phillippe: la regista spiega perché l’attore non è tornato nel nuovo film So cosa hai fatto

Il regista del reboot di So cosa hai fatto spiega perché uno dei membri del cast originale non è apparso. La saga horror slasher torna quest’anno con un nuovo gruppo di amici perseguitati da un killer armato di uncino che conosce un oscuro segreto del loro passato. Questo capitolo è diretto da Jennifer Kaytin Robinson.

Il cast del reboot è pieno di volti nuovi. Tra questi figurano Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King. Tuttavia, il cast di So cosa hai fatto include anche Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, che tornano nei loro ruoli principali, oltre ad alcune apparizioni a sorpresa.

Ora, Robinson spiega a People perché Ryan Phillippe non è tornato in I Know What You Did Last Summer. La sceneggiatrice e regista ha spiegato che includere il personaggio di Phillippe “era semplicemente troppo”, quindi Barry Cox è stato relegato a un cameo.

Tuttavia, ha detto che “c’è un modo molto divertente per integrare Ryan in un sequel”. Ecco la citazione completa di Robinson:

Era semplicemente troppo. Abbiamo menzionato Barry Cox. Ha un cameo. Ma sì, cominciava a sembrare che ci fossero troppe idee. Ma non è per mancanza di affetto verso Ryan, che è fantastico. E penso davvero che ci sia un modo molto divertente per integrare Ryan in un sequel, che spero venga realizzato.

Cosa significa questo per So cosa hai fatto

Il secondo film deve essere realizzato affinché Barry possa tornare

Il declassamento di Barry Cox a semplice citazione è un aspetto piuttosto inaspettato di So cosa hai fatto. Sebbene non tutti siano stati presenti nel materiale promozionale, diversi membri del cast originale sono tornati per il film.

Il reboot è pieno di riferimenti all'originale, quindi ha senso che Robinson abbia avuto l'idea di far tornare Phillippe. Se ci fosse stato spazio, avrebbe potuto benissimo apparire in una sequenza onirica o anche in una sorta di flashback in cui fosse ringiovanito. Potrebbe anche tornare in futuro, anche se questo dipende dal fatto che il film ottenga effettivamente un sequel.

Finora, le prospettive per altri film sono buone. So cosa hai fatto ha incassato 13 milioni di dollari nel suo weekend di apertura negli Stati Uniti, quasi quanto l’originale nello stesso periodo. Se continuerà con questo slancio, potrebbe essere considerato un sequel di successo, soprattutto considerando che il suo budget è di soli 18 milioni di dollari.