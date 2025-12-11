Jujutsu Kaisen: Esecuzione, la spiegazione del finale

Il 2026 sarà un anno importante per Jujutsu Kaisen, poiché l’8 gennaio 2026 è prevista l’uscita della terza e più importante stagione della serie anime. Tuttavia, prima che i fan possano godersi l’inizio dell’attesissimo Culling Game, i creatori hanno deciso di sorprendere i fan con uno speciale film Jujutsu Kaisen intitolato Jujutsu Kaisen: Esecuzione.

Jujutsu Kaisen: Esecuzione funge da transizione tra la seconda e la terza stagione della serie anime e si concentra sull’uccisione di Yuji Itadori da parte di Yuta, in quanto questi è il contenitore di Sukuna. Tuttavia, introduce uno dei colpi di scena più importanti, ovvero come Yuta abbia inscenato tutto per ingannare le autorità al fine di proteggere Yuji su richiesta di Gojo, segnando così l’inizio dell’arco narrativo del Culling Game.

Jujutsu Kaisen: Esecuzione, spiegazione del finale: Yuji muore davvero?

Jujutsu Kaisen: Esecuzione aiuta i fan a collegare gli eventi dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya all’inizio dei Culling Games. Poiché la seconda stagione si è conclusa con Yuta Okkotsu che ha fatto un’apparizione speciale e ha annunciato la sua decisione di uccidere Yuji Itadori per vendicare Toge, il film spiega questa transizione mentre lui fa squadra con Naoya Zenin. Yuji, dopo essersi riconciliato con Choso, decide di uccidere il maggior numero possibile di maledizioni, ma devono affrontare il pericolo rappresentato da Naoya Zenin e Yuta Okkotsu.

Mentre i due ingaggiano una battaglia emozionante l’uno contro l’altro, Yuta decide di chiamare Rika e porre fine alla questione una volta per tutte. Rika lo giustizia e trascina il corpo di Yuji nel luogo in cui Naoya stava combattendo con Choso. Chiede a Naoya di informare i superiori che Yuji Itadori è stato giustiziato. La scena poi passa a un flashback, e in seguito Yuji Itadori si sveglia davanti a lui.

Questa è stata la svolta più importante del film, poiché conferma che Yuta non ha davvero ucciso Yuji, ma ha solo inscenato tutto affinché i superiori lo lasciassero in pace. A questo punto entra in scena Megumi, che spiega la situazione dei giochi di selezione e chiede a Yuji di aiutarlo a salvare sua sorella. Si riuniscono quindi con altri stregoni per scoprire di più sui giochi di selezione da Tengen, e il film termina con un cliffhanger per mantenere viva l’attesa per la terza stagione.

Il piano di Yuta di inscenare l’omicidio di Yuji non solo chiarisce i dubbi che i fan avevano sul suo personaggio, ma consolida anche il suo posto come uno dei personaggi più importanti della prossima stagione. I due hanno ora formato un legame che molto probabilmente li aiuterà ad affrontare le minacce imminenti che spingeranno i limiti delle loro abilità e rimodelleranno l’equilibrio di potere nel mondo Jujutsu, specialmente durante l’arco narrativo dei Culling Games.

Le conseguenze della scelta di Yuta di non uccidere Yuji

Da quando è stato confermato che a Yuta Okkotsu è stato affidato il compito di uccidere Yuji Itadori, i fan di Jujutsu Kaisen sono rimasti confusi. Molti si chiedevano perché Yuta avesse accettato una cosa del genere. E anche se il film potrebbe aver chiarito tutti questi dubbi, ha anche lasciato i fan a interrogarsi sulle conseguenze della menzogna di Yuta ai suoi superiori e dell’inscenamento della morte di Yuji.

Per quanto riguarda la trama, Gege Akutami non si è mai concentrato sul fatto che i superiori scoprissero che Yuta aveva inscenato la morte di Yuji. Tuttavia, per quanto riguarda l’arco narrativo dei Culling Games, le azioni di Yuta per salvare Yuji hanno aiutato in modo significativo gli stregoni, ma hanno anche causato loro un grosso problema. Yuta sapeva che affrontare Kenjaku avrebbe richiesto un grande sforzo e quindi, in un certo senso, la sua decisione di salvare Yuji era giusta.

Tuttavia, ciò porta anche a uno sviluppo in cui la più grande minaccia nell’universo di Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna, ha la possibilità di scatenare la sua vera forza e seminare il caos, cosa che i superiori temevano. Quindi, è stata sicuramente una decisione complessa, e le conseguenze di essa saranno rivelate nelle future stagioni di Jujutsu Kaisen. Pensi che Yuta abbia fatto bene a inscenare la morte di Yuji? Faccelo sapere qui sotto!Jujutsu Kaisen è attualmente disponibile su Crunchyroll.