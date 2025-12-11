The Night Manager – Stazione 2 Trailer: Tom Hiddleston torna nel mondo dello spionaggio

A distanza di dieci anni, Tom Hiddleston torna nei panni di Jonathan Pine in The Night Manager, e ora è stato pubblicato il trailer della tanto attesa nuova stagione. Nel 2016, Prime Video ha debuttato con la serie thriller di spionaggio, con Hiddleston nel ruolo principale di Pine, un manager alberghiero diventato spia che lavora con Angela Burr, interpretata da Olivia Colman, per smascherare un trafficante d’armi (interpretato da Hugh Laurie). Nonostante gli alti ascolti e le recensioni positive, ci sono voluti 10 anni per realizzare una nuova stagione.

Prime Video ha appena condiviso il trailer della seconda stagione di The Night Manager, che vede il ritorno di Hiddleston e Olivia Colman nei panni dei loro personaggi, coinvolti in un altro caso emozionante, mentre una cospirazione scioccante minaccia di mandare all’aria tutto ciò che hanno realizzato nella prima stagione e un esercito clandestino progetta di devastare il Paese.

All’inizio del trailer, gli spettatori vengono aggiornati su ciò che Pine ha fatto dopo aver affrontato Richard Roper. La sua vita non è più così eccitante, ma tutto sta per cambiare ora che ha la possibilità di eliminare un altro trafficante d’armi, questa volta qualcuno che ha un legame con Roper.

Teddy Dos Santos sta contrabbandando armi in Colombia e Pine teme che i servizi segreti britannici lo stiano aiutando. Questo dà al personaggio di Hiddleston la possibilità di diventare un “serpente nel loro giardino”.

Il trailer è costellato di immagini di Burr che sembra preoccupata. A un certo punto lei e Pine finiscono per scontrarsi, con quest’ultimo che accusa la prima di avergli mentito. Lei risponde: “Non avevo scelta. Ho visto la possibilità di inchiodare… l’intero gruppo marcio”. Segue una serie di sequenze d’azione impressionanti che anticipano quanto sarà emozionante guardare la seconda stagione di The Night Manager.

Date un’occhiata al trailer della seconda stagione di The Night Manager qui sotto: