Untamed – Stagione 2: il creatore accenna alla direzione che prenderà la serie crime di successo di Netflix

Untamed di Netflix potrebbe avere un lungo futuro sulla piattaforma. Guidato dal produttore esecutivo e protagonista Eric Bana (Kyle Turner), lo show vede protagonisti Sam Neill (Paul Souter), Lily Santiago (Naya Vasquez) e Rosemarie DeWitt (Jill Bodwin). Tutti recitano nei panni dei personaggi principali di una serie incentrata su un misterioso omicidio ambientato nel cuore del Parco Nazionale di Yosemite.

Mentre la maggior parte dei gialli ha come protagonisti poliziotti tradizionali, Untamed vede protagonisti l’ISB, il braccio investigativo dei Parchi Nazionali. Di conseguenza, i suoi protagonisti possono essere trasferiti in qualsiasi località all’interno del sistema dei Parchi Nazionali, dal Maine all’Alaska fino alla punta della Florida.

La serie di sei episodi era stata concepita come una miniserie, ma c’è ancora la possibilità di un rinnovo per una seconda stagione, e questo è il motivo. In un’intervista con TV Insider, Bana ha discusso la possibilità di ulteriori esplorazioni dei parchi nazionali. Anche se “non ci ha pensato troppo”, ha alcune idee per il futuro:

Ad essere sincero, non ci ho pensato troppo. Era un progetto molto ampio, ma ovviamente sapevamo che la natura del lavoro degli agenti ISB è quella di spostarsi da un parco all’altro, ed è per questo che il finale è quello che è, perché è una cosa molto plausibile e faceva parte della struttura della storia. Quindi sì, immagino che sia sempre possibile, ma non è qualcosa su cui abbiamo giocato a livello strutturale mentre mettevamo insieme questi episodi.

Cosa significa questo per il futuro di Untamed

C’è un vero potenziale per un rinnovo

Ci sono sicuramente altri parchi nazionali da esplorare per la serie, e ognuno potrebbe offrire un ambiente unico. Le acque bollenti di Yellowstone, il Grand Canyon roccioso e le Gates of the Arctic ghiacciate offrono tutti scenari unici con metodi di omicidio estremamente diversi da esplorare. Le location da sole attirerebbero probabilmente l’interesse degli spettatori.

Gli omicidi potrebbero essere studiati su misura per ogni ambientazione, con i corpi sciolti nelle acque bollenti o nascosti nella neve. Vedere gli agenti cercare di svelare i segreti di luoghi così disparati sarebbe estremamente avvincente. Tuttavia, affinché ciò si realizzi pienamente, è necessario ottenere il rinnovo da Netflix.

Le recensioni del pubblico sono state più negative persino di quelle della critica. Sul sito di recensioni Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto un 78% di Tomatometer e un 71% di Popcornmeter, basato sul voto del pubblico. Nessuno dei due è eccezionale, quindi la serie dovrà puntare su un aumento degli spettatori per sopravvivere.