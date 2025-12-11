Il ritorno di Superman nel film Supergirl della DCU è stato ufficialmente confermato

Dopo che Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, ha fatto il suo debutto in Superman quest’estate, Superman stesso tornerà nel film Supergirl dell’estate 2026. Dopo il successo del film di James Gunn del 2025, non era chiaro se Clark Kent sarebbe apparso al fianco di sua cugina Kara nel suo grande ingresso nella DCU, ma Alcock e il regista Craig Gillespie hanno ora confermato il coinvolgimento di Superman nella storia di Supergirl.

Come riportato da Screenrant, che ha partecipato al lancio globale del teaser trailer di Supergirl della DC Studios al CCXP in Brasile e che includeva un’esclusiva sessione di domande e risposte con Milly Alcock e Craig Gillespie moderata da James Gunn, i tre hanno parlato di com’è stato entrare sul set del film, rivelando subito che il primo giorno di riprese ha visto la partecipazione di Superman per una scena girata in lingua kriptoniana.

Sebbene non facciano alcun riferimento all’attore David Corenswet, che interpreta Clark Kent, è ormai quindi chiaro che Superman avrà un ruolo nella storia di Supergirl per almeno una scena incentrata sul kryptoniano. Alcock e Gillespie hanno spiegato che Kara Zor-El parla interamente in lingua kryptoniana in quella scena. Tuttavia, dato che entrambi hanno sottolineato che la sequenza era interamente in kryptoniano per Alcock, in particolare, non è chiaro se anche Superman parlerà quella lingua.

Poiché la distruzione di Krypton gioca un ruolo fondamentale nella narrazione di Supergirl e nell’arco narrativo di Kara nel corso del film del 2026, è possibile che il ritorno di Superman coinvolga i cugini in un approfondimento della loro storia e dei diversi rapporti con il pianeta caduto. Recitare quella scena interamente in una lingua diversa dovrebbe essere familiare anche ad Alcock, che ha trascorso diverse scene di House of the Dragon parlando la lingua immaginaria dell’Alto Valyriano.

Dato che Alcock ha chiarito anche che non indossava il costume di Supergirl nel suo primo giorno di riprese con Superman, è possibile che Clark Kent vada a trovarla su uno dei tanti pianeti che lei visita nel corso del film. Alcock ha sottolineato nella sessione di domande e risposte che Kara non accetta di diventare Supergirl fino alla fine del film, mentre Gillespie ha rivelato che l’intero film è ambientato nello spazio, il che potrebbe significare che Superman la trova su un pianeta all’inizio del suo viaggio.

Considerando che la Supergirl di Milly Alcock ha fatto il suo debutto nella DCU alla fine di Superman con un breve cameo, è logico che Superman ricambi il favore con una piccola apparizione all’inizio di Supergirl. Con il tono di Supergirl che si avventura in temi molto più cupi rispetto a Superman, potremmo anche vedere Clark sotto una luce diversa rispetto al film del 2025.

Quando Supergirl uscirà nelle sale il 26 giugno 2026, il film con Milly Alcock aprirà la strada al futuro del DCU con il seguito di Superman di James Gunn, Man of Tomorrow. Proprio come il cameo di Lex Luthor nella seconda stagione di Peacemaker ha contribuito a impostare la trama del sequel, l’apparizione di Superman in Supergirl dovrebbe contenere ulteriori indizi su ciò che attende il personaggio titolare in Man of Tomorrow.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.