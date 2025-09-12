Clayface: Robin, Hush e molti altri riferimenti nelle foto dal set

I DC Studios non sono riusciti ancora a far decollare The Brave and the Bold dopo averlo annunciato all’inizio del 2023. Il piano per quel film è di seguire Bruce Wayne mentre addestra il figlio decenne appena scoperto, Damian, per diventare il nuovo Robin.

Sembra che la Bat-Family esista già e, se James Gunn seguisse i fumetti, Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake avrebbero dovuto essere i compagni del Cavaliere Oscuro. Dick e Jason, tuttavia, saranno accoppiati come due Robin nel film animato Dynamic Duo (che dovrebbe essere un titolo di “Elseworlds“).

Nuove foto dal set di Clayface rivelano un poster dei Flying Graysons, la famiglia itinerante di acrobati che lavora per l’Haly’s Circus. Il gruppo era composto dai coniugi John e Mary Grayson, più il loro figlio Dick, che viene accolto da Bruce dopo che i genitori dell’adolescente vengono uccisi a colpi d’arma da fuoco. In quanto pupillo di Batman, viene addestrato come primo aiutante dell’eroe, Robin.

Questo poster non sembra vecchio di dieci anni, il che suggerisce che Clayface sia ambientato nel passato di Gotham City o che Dick faccia ancora parte dei Flying Grayson a questo punto. Se così fosse, ciò confonderebbe davvero le acque della linea temporale del DCU e chi dovrebbe essere Robin.

Dovremo aspettare e vedere cosa succede, ma altre foto sembrano indicare che visiteremo Ace Chemicals, l’iconico luogo di Gotham City in cui Cappuccio Rosso cadde in una vasca di sostanze chimiche, trasformandolo nel Joker.

Oltre a offrire ai fan un primo sguardo ai membri principali del cast, le foto dal set di Clayface hanno rivelato una serie di riferimenti a vari personaggi DC Comics legati a Batman. Oltre ai Flying Graysons, e ora possiamo aggiungere Hush alla lista.

Sebbene questo volantino avvistato nei pressi di Amusement Mile non faccia riferimento diretto a Hush, alias Thomas Elliot, menziona suo padre Roger insieme ad altri “Gothamiani contemporanei e personaggi storici”.

Sebbene ci sia la possibilità che almeno uno di questi riferimenti ai personaggi abbia una qualche attinenza con la trama (la rivelazione che Amusement Mile sembra essere una delle location principali delle riprese è interessante), è più probabile che siano solo divertenti Easter egg. Almeno per ora!

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.