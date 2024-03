Il co-creatore di una serie di successo della HBO scriverà il prossimo capitolo di Star Trek! Non è stato semplice per Paramount Pictures e Bad Robot Productions trovare qualcuno che scrivesse Star Trek 4, passando attraverso un paio di opzioni diverse. Inizialmente, per il sequel di Star Trek: Beyond del 2016 si pensava di aver trovato il giusto team creativo nel il regista Matt Shakman (WandaVision) e negli sceneggiatori Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel). Tuttavia, Shakman si è dimesso per dirigere il reboot dei Fantastici Quattro della Marvel Studio, facendo sì che la Paramount ritirasse temporaneamente Star Trek 4 dalla sua programmazione.

Ora, però, è stato trovato un nuovo sceneggiatore per il film. Variety riporta infatti che Steve Yockey è stato incaricato di scrivere il film Star Trek 4, ancora senza titolo ufficiale, per la Paramount. Yockey è stato uno dei creatori della serie di successo The Flight Attendant per la HBO. Il curriculum di Yockey comprende anche Awkward e le serie Scream di MTV e Supernatural di The CW. Uno dei suoi prossimi progetti è la serie di Netflix Dead Boy Detectives, basata sull’omonimo fumetto della DC e spinoff di The Sandman. Si spera ora che, con Steve Yockey impegnato in Star Trek 4, il cast possa essere ricomposto per un ultimo saluto.

Star Trek 4 sarà il capitolo conclusivo?

Oltre a Star Trek 4, come già riportato a gennaio, è in cantiere anche un altro reboot di Star Trek. Secondo quanto riferito, questo nuovo film sarà una origin story per il mitico franchise, ma i fan vogliono comunque vedere una continuazione dello Star Trek con Chris Pine, Zoe Saldana e Zachary Quinto, ad oggi rimasto incompiuto. Star Trek 4 è stato definito “il capitolo finale” della serie, il che significa che presumibilmente offrirà ai protagonisti l’occasione per concludere il proprio viaggio e accomiatarsi per sempre dai fan.

“Ne ho scritto un paio di bozze prima di dover partire per Pet Sematary. In origine, il seme dell’idea è venuto da J.J. stesso, che è una persona così creativamente generosa, ed è stato fantastico collaborare con lui“, ha detto Lindsey Beer a ComicBook.com a proposito di Star Trek 4. “Ed è stato molto triste lasciare la serie per un’ultima volta. “Ed è stato molto triste lasciare le nostre sessioni di Zoom per concentrarmi su Pet Sematary: Bloodlines, ma questo era il mio bambino, quindi dovevo dare la priorità“.