Steve: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del film Netflix di Cillian Murphy

Il primo film Netflix di Cillian Murphy, Steve, ha debuttato con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes dopo la sua anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. L’attore è apparso recentemente nel ruolo principale in Small Things Like These. Con un punteggio RT del 94%, il film è tra i suoi progetti più apprezzati, insieme a Kensuke’s Kingdom (97%), The Dark Knight (94%) e Oppenheimer (93%).

Tuttavia, il punteggio di Rotten Tomatoes da solo non determina il successo di un film. Alcuni dei migliori film della star di Peaky Blinders non sono i suoi progetti più apprezzati. Inception ha ricevuto un punteggio RT dell’87% e Red Eye ha un tasso di approvazione della critica dell’80%.

Con Cillian nel ruolo di preside di un riformatorio, il cast di Steve comprende anche Little Simz, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Emily Watson e molti altri. Il film segue il personaggio principale interpretato da Cillian mentre lotta con il proprio benessere mentale mentre gestisce una scuola piena di ragazzi con problemi sociali e comportamentali.

Il film uscirà prima nelle sale il 19 settembre, prima di arrivare sulla piattaforma di streaming Netflix il 3 ottobre.

Dopo la prima mondiale, Steve ha ottenuto un tasso di approvazione della critica del 75% su Rotten Tomatoes. Generato da 16 recensioni, il film ha raccolto elogi da Variety, Guardian, The Independent, ScreenRant e simili, con la maggioranza che ha trovato il film di Tim Mielants commovente e le interpretazioni del cast memorabili. D’altra parte, alcuni hanno criticato la sua tendenza al melodramma e la debole caratterizzazione dei personaggi.