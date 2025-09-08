Chris Evans è tornato nella “forma Captain America”. Pronto per Avengers: Doomsday?

Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers/Capitan America in Avengers: Doomsday potrebbe essere uno dei segreti peggio custoditi del film. Le fonti hanno riferito che tornerà nei panni del Vendicatore a stelle e strisce, e vari scooper e foto dal set che danno ulteriore peso a queste affermazioni.

Ora, Evans è stato avvistato al Toronto International Film Festival con un fisico muscoloso e in perfetta forma da “Capitan America”. I fan hanno persino condiviso alcune foto che confrontano il suo fisico con quello di inizio anno, e la differenza è evidente.

january vs. september oh he definitely put on some muscle pic.twitter.com/hysV8NcryO — ale (@stateofcevans) September 7, 2025

Evans ha avuto fortune alterne da Avengers: Endgame del 2019; Cena con delitto gli ha fatto ricevere recensioni entusiastiche, ma Lightyear, Ghosted e Red One hanno ricevuto recensioni molto più tiepide rispetto al suo lavoro nel MCU. Material Love e Sacrifice sembrano più un ritorno alla normalità, ma un ruolo da protagonista in Avengers: Doomsday potrebbe fare la differenza per Evans in termini di credenziali da blockbuster.

È stato ampiamente riportato che il Dottor Destino si metterà in testa di distruggere Steve Rogers per il suo ruolo nella creazione delle Incursioni che hanno condannato il Multiverso.

Sembra che l’eroe, tornando indietro nel tempo per ottenere il suo lieto fine con Peggy Carter, abbia causato danni irreparabili alla realtà che Victor ora sta cercando di riparare. Non sappiamo ancora come questo si colleghi a ciò che abbiamo visto in Loki, o cosa significhi per Kang il Conquistatore e la Guerra Multiversale di cui le sue Varianti avevano messo in guardia il Dio dell’Inganno e Ant-Man.

Perché la TVA non è intervenuta per porre rimedio ai danni causati da Cap? Perché le sue azioni avrebbero dovuto influenzare negativamente il Multiverso di cui Loki ora si trova al centro? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo in vista di Avengers: Doomsday.

“Parlo sempre con [Robert Downey Jr. e i Russo]”, ha detto Evans all’inizio di quest’anno. “È dove si trova Pedro [Pascal] in questo momento. Voglio dire, è triste essere via. È triste non essere di nuovo con la band, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà molto più difficile quando uscirà e ti sentirai come se non fossi stato invitato alla festa.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.