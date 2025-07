Street Fighter: il cast prende forma e assomiglia molto al gioco!

In quella che dev’essere l’aggiunta più sorprendente al film live-action di Street Fighter, la star di The Suicide Squad, David Dastmalchian, si è unito al cast nel ruolo del cattivo principale, il formidabile M. Bison!

L’attore è diventato un pilastro del cinema e della televisione grazie a memorabili ruoli secondari, ma questo segnerà il suo ruolo più importante fino ad oggi. Dastmalchian è apparso di recente in The Life of Chuck e ha ricevuto ampi elogi per il suo lavoro in Late Night with the Devil. Gli appassionati di fumetti lo conosceranno soprattutto per aver interpretato Kurt nella serie Ant-Man e l’Uomo a Pois in The Suicide Squad. Ha anche doppiato diversi personaggi DC, tra cui Calendar Man e il Pinguino, e ha interpretato Abra Kadabra in The Flash.

I prossimi impegni di Dastmalchian sono Dexter: Resurrection e la seconda stagione della serie di successo Netflix One Piece, dove interpreterà il malvagio Mr. 3.

Tornando a M. Bison, è il principale antagonista della serie di videogiochi Street Fighter. Il tirannico leader dell’organizzazione criminale Shadaloo, desideroso di dominare il mondo, Bison esercita il suo potere psicotico, un’energia oscura che aumenta la sua forza e gli permette di controllare la mente.

Deadline (tramite GameFragger.com) ha rivelato che David Dastmalchian si è unito al cast del film live-action di Street Fighter della Legendary Entertainment nel ruolo del cattivo principale, M. Bison. Segue a ruota anche un altro annuncio di casting, Nexus Point News che riporta che Cody Rhodes, il wrestler statunitense sotto contratto con la WWE, è ora in trattative per interpretare Guile.

È stato poi recentemente confermato che la superstar della WWE Roman Reigns interpreterà il malvagio Akuma nel prossimo film di Street Fighter della Legendary Entertainment.

A completare il cast ci sono Andrew Koji nei panni di Ryu, Noah Centineo nei panni di Ken, Callina Liang nei panni di Chun-Li, 50 Cent nei panni di Balrog, Jason Momoa nei panni di Blanka e Orville Peck nei panni di Vega. Kitao Sakurai (Bad Trip) dirige il film da una sceneggiatura di Dalan Musson (Captain America: Brave New World).

Dal lancio di Street Fighter nel 1987, la serie ha venduto oltre 49 milioni di copie in tutto il mondo, diventando uno dei franchise di videogiochi più noti e di maggior incasso di tutti i tempi.

Oltre ai film basati su IP originali, Legendary vanta una comprovata esperienza di successo negli adattamenti, inclusi franchise di videogiochi di spicco. Tra i titoli recenti figurano Dune, vincitore di sei premi Oscar, per non parlare dei numerosi capitoli del suo Monsterverse cinematografico, e film come Detective Pikachu ed Enola Holmes.

Hollywood ha tentato di adattare Street Fighter in passato, incluso un film del 1994 che si è rivelato un fiasco. Il film vedeva tra i suoi interpreti Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen e il compianto Raul Julia, tra gli altri, mentre un film del 2009, Street Fighter: The Legend Of Chun-Li, con l’ex star di Smallville Kristin Kreuk, è stato anch’esso un flop.

Quando abbiamo parlato con Dastmalchian per Batman: Il lungo Halloween, gli abbiamo chiesto quale dei suoi numerosi ruoli nei fumetti fosse il suo preferito.

“[Ride] Oh, è impossibile scegliere. Se guardi nel mio ufficio o se avessi guardato nella mia stanza molti anni fa, e ora sono un ‘adulto’, tra virgolette, è un ufficio, ma ora ho sistemato le migliaia di fumetti che ho collezionato”, ha esordito l’attore. “Posso passare dalla Justice League a Detective Comics, fino al mio amore per la Marvel, la Dark Horse, l’Image e la Boom, e chi più ne ha più ne metta!”

“Per me, c’è così tanto lavoro magnifico e così tanti personaggi che persone brillanti hanno immaginato nel tempo, per me è difficile quantificare esattamente quale personaggio mi piaccia di più. Ognuno di loro è unico e sono come i tuoi figli o qualcosa del genere quando riesci a dargli vita”, ha continuato Dastmalchian. “Dirò anche che è stata una sfida pensare a Tim Sheridan nell’adattare uno dei più grandi successi del fumetto di tutti i tempi. Pensa a quello che hanno fatto Jeph Loeb e Tim Sale e scopri che ha ispirato così tanti fumetti. È diventato canonico e i dialoghi e la sceneggiatura sono fatti così bene. È così bello e la sceneggiatura è davvero splendida, quindi è stato molto divertente affondarci i denti.”

Street Fighter non ha una data di uscita confermata. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti non appena li avremo.