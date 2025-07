The Old Guard: la spiegazione del finale del film Netflix

The Old Guard (qui la recensione) di Netflix si è concluso con scene d’azione davvero emozionanti e un colpo di scena che prepara perfettamente il terreno per il sequel: ecco quindi una sintesi di tutto ciò che è accaduto nel finale. Ideata da Greg Rucka e Leandro Fernández, la storia è nata come serie a fumetti. Pubblicato nel 2017, The Old Guard Vol 1: Opening Fire è stato edito da Image Comics e ha avuto cinque numeri. Accolta con favore sia dalla critica che dagli appassionati di fumetti, Rucka e Fernández hanno poi prodotto un seguito, The Old Guard Vol 2: Force Multiplied. Estremamente fedele al materiale originale, il film The Old Guard realizzato per Netflix ruota attorno a un gruppo di immortali.

Guidato da Andromaca di Scizia, alias Andy (Charlize Theron), il gruppo ha trascorso secoli a combattere per l’umanità. Dopo innumerevoli guerre, il film riprende ai giorni nostri con il gruppo eterogeneo che lavora generalmente come mercenari. Contro il parere di Andy, accettano una missione di salvataggio dall’ex agente della CIA James Copley (Chiwetel Ejiofor). Sfortunatamente, la missione si rivela una trappola che espone le loro abilità a Steven Merrick (Harry Melling), un uomo d’affari spietato che cerca di sfruttarli per guadagno finanziario. La missione del gruppo di evitare la cattura è ulteriormente complicata dall’emergere di un nuovo immortale: Nile Freeman (KiKi Layne).

Inoltre, nel terzo atto del film si scopre che Andy ha perso i suoi poteri. Nonostante ciò, rimane determinata a sconfiggere Merrick e a salvare i suoi amici catturati. Allo stesso modo, Nile supera la sua esitazione a lasciarsi alle spalle il mondo che conosce e consolida la sua posizione nella squadra combattendo al fianco di Andy. A loro si uniscono Copley e Booker (Matthias Schoenaerts), entrambi desiderosi di espiare i loro tradimenti passati. Uscita vittoriosa e nuovamente libera dalla persecuzione, la squadra passa a un nuovo status quo con un rinnovato senso di scopo. Tuttavia, con un colpo di scena finale che rivela il ritorno di una figura perduta da tempo del passato di Andy, rimangono diverse domande aperte per un potenziale sequel.

Come e perché Andy perde la sua immortalità

A metà di The Old Guard, Andy si rende conto che una ferita da taglio che ha subito non sta guarendo. Il fatto che abbia perso la sua immortalità le viene ribadito quando viene colpita da Booker. Sebbene stia tradendo la squadra, lui crede ancora che lei guarirà. Quando ciò non accade, Copley le chiede come abbia perso i suoi poteri. Il film non offre una risposta a questa domanda; si afferma solo che gli immortali perdono il loro potere in modo casuale, così come lo ottengono. Ciò non è determinato dall’età, dal numero di immortali nel mondo, dal numero di ferite accumulate o da qualsiasi altra cosa. I personaggi credono di avere un tempo prestabilito e che sia solo questione di arrivare a quel momento.

Rucka ha creato il fumetto originale senza alcun desiderio di approfondire come funziona tutto questo, ma piuttosto per affrontare le conseguenze emotive e il tumulto che l’immortalità provoca. Pertanto, il modo in cui Andy ha perso i suoi poteri probabilmente non verrà esplorato, a meno che un nemico incombente non abbia trovato un modo per disattivare l’abilità nel mondo dell’adattamento cinematografico. Il perché di tutto ciò, tuttavia, può essere facilmente scoperto nei temi del film. All’inizio del film, Andy esprime la sua stanchezza della vita e la convinzione che il mondo sia ormai irrecuperabile. In breve, Andy aveva perso la fede, sia nell’umanità che nella sua missione.

Tuttavia, diventando mortale, ha nuovamente capito quanto sia preziosa la vita. Come afferma un personaggio, “la vita non ha senso se non vale la pena di essere vissuta”. Perdendo il suo potere di vivere per sempre, Andy riscopre la sua voglia di vivere. Inoltre, decide di vivere al massimo, sapendo che ora la sua vita è finita. Questo cambiamento di atteggiamento è ulteriormente rafforzato dalla nuova consapevolezza di come le sue azioni abbiano aiutato. Essendo stata immersa nelle battaglie e poi essendo andata avanti, Andy non era mai stata a conoscenza del quadro generale. Alla fine viene introdotta a questo da Copley, che le rivela come ogni persona che ha salvato abbia portato a sua volta un beneficio monumentale all’umanità.

Anche se la vera fonte dell’immortalità della squadra non verrà rivelata completamente, rimane chiaro che c’è un potere superiore all’opera e un elemento di destino in gioco. In quanto tale, la perdita dell’immortalità da parte di Andy è probabilmente parte di questo destino, uno sviluppo necessario per portarla dove deve andare. Questo fatto è reso ancora più evidente nella scena con il chimico, durante la quale Andy viene trattata con gentilezza e compassione. Il suo nuovo stato di vulnerabilità la porta direttamente a un momento che le ricorda ulteriormente il bene di cui l’umanità è capace. A sua volta, lei giura ancora una volta di combattere per loro.

La nuova squadra di The Old Guard e l’esilio di Booker

Dopo la morte di Merrick e la sconfitta delle sue forze, il gruppo ottenne finalmente la libertà di rivalutare la situazione. Sebbene Booker fosse stato coinvolto nell’operazione per salvare i loro amici, il suo tradimento nei confronti della squadra non era stato dimenticato. Allo stesso modo, ad eccezione della disponibilità di Nile a lasciar perdere con delle scuse, non era stato perdonato. Normalmente, Andy lo avrebbe giustiziato. Tuttavia, dato che Booker era immortale, la squadra ha invece votato per esiliarlo per 100 anni. Anche se gli immortali non sanno mai quando torneranno mortali, si prevede che Booker vivrà facilmente fino a quel momento, avendo solo pochi secoli di vita rispetto agli altri.

Dato che Andy non è più immortale, lei e Booker si sono separati credendo che fosse l’ultima volta che si sarebbero visti. Nile stessa ha scelto di rimanere con la squadra e di prendere effettivamente il suo posto. Anche se per tutto il film ha desiderato tornare dalla sua famiglia e alla sua vecchia vita, tutto è cambiato nel terzo atto di The Old Guard. Vedendo con i propri occhi i segni di un potere superiore che agisce attraverso le azioni degli immortali, ha deciso di unirsi a loro. A tal fine, si unirà a loro anche Copley.

Egli fungerà da responsabile del gruppo man mano che questo diventerà una squadra di operazioni segrete attiva e indipendente. Pertanto, in un possibile sequel, la squadra sarà composta da Andy, Joe, Nicky, Nile e Copley. Tuttavia, data la scena dei titoli di coda, è probabile che Booker torni nel gruppo molto prima di quanto previsto dall’esilio, oppure finisca per lavorare di nuovo contro di loro, se il tempo trascorso sott’acqua ha reso Quyhn malvagia. C’è anche la possibilità che nei film futuri emergano altri immortali.

Perché Copley ha davvero cambiato schieramento

Il retroscena di Copley è stato approfondito maggiormente sullo schermo. Mentre il tradimento del suo omologo nei fumetti era motivato semplicemente dal denaro, la versione di Ejiofor è infinitamente più tragica. Dopo aver perso la moglie a causa della SLA, il suo dolore lo ha spinto a cercare di liberare l’umanità dalla malattia e di evitare alle persone di dover passare ciò che ha passato lui. Nel perseguire questo obiettivo, ha aiutato a consegnare gli immortali a Merrick. Tuttavia, Copley si rese conto che gli obiettivi di Merrick non erano affatto altruistici come i suoi, ma semplicemente motivati dal potenziale profitto.

Inoltre, assistette in prima persona alla natura immorale dei medici che conducevano gli esperimenti su Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli) e al sadismo smisurato di Merrick quando li pugnalò per puro divertimento personale. A questo punto, Copely aveva già accumulato una grande quantità di prove riguardo al bene che Andy e il suo team avevano compiuto. Affermò che il bene nato dalle azioni del gruppo era cresciuto in modo esponenziale nel corso dei secoli. Sebbene avesse tentato di accelerare le cose costringendo gli immortali ad aiutare l’umanità, ribadì che c’era uno scopo più alto nei loro viaggi.

Inoltre, era colpito dal fatto che Andy avesse perso i suoi poteri ma continuasse comunque a lottare per fare la cosa giusta ed eroica. Era commosso dal fatto che Andy continuasse a combattere e a mettersi in gioco per l’umanità, anche da mortale. Di conseguenza, senza dubbio era diventata una scelta su come onorare al meglio la memoria di sua moglie e aiutare il mondo allo stesso modo. In base a questi presupposti, aiutare Andy e il suo gruppo era la decisione più in linea con la morale di Copley. Allo stesso modo, era il modo più sincero per redimersi dal suo iniziale tradimento.

Come Quynh è fuggita e qual è il suo piano

In uno dei momenti più strazianti di The Old Guard, è stato rivelato che la storia di Quynh (Veronica Ngo) era culminata in un destino peggiore della morte. Dopo aver trascorso secoli insieme, Quynh e Andromache furono catturate e processate come streghe. Furono uccise insieme in diversi modi, ma continuavano a tornare in vita. Sebbene inizialmente le due credessero che sarebbero state bruciate sul rogo, un destino molto più crudele attendeva Quynh quando la porta della loro cella fu aperta. Accolta dalla vista del dispositivo di tortura medievale noto come vergine di ferro, l’eterna guerriera fu rinchiusa al suo interno e gettata in mare. Lì, era condannata ad annegare più e più volte.

Non è chiaro perché Andy non abbia subito lo stesso destino, ma lei ha rivelato di essere fuggita poco dopo. Nonostante gli sforzi di Andy, non è mai riuscita a ritrovare la sua compagna perduta. La fine del film ha rivelato, tuttavia, che Quynh era in realtà libera dalla sua prigione infernale e stava ora perseguendo un proprio obiettivo. La cronologia della libertà di Quynh è volutamente confusa. Quando Nile è emersa per la prima volta come immortale, ha fatto dei sogni sugli altri. Dato che anche loro avevano sogni simili su di lei, Andy afferma che i sogni segnalano la presenza di un nuovo immortale e che devono trovarsi l’un l’altro.

Niles menziona che Quynh faceva parte del suo sogno: poteva vederla ancora rinchiusa nella sua bara e sentire la follia che aveva devastato la guerriera caduta. Pertanto, a meno che la visione non fosse più metaforica delle altre, Quynh era ancora intrappolata per la maggior parte degli eventi del film. Tuttavia, il fatto che beva acqua con disinvoltura implica che abbia superato da tempo qualsiasi residuo di trauma che il liquido potrebbe comprensibilmente provocare. Altrettanto poco chiaro è come Quynh sia sfuggita al suo destino. Sebbene i fumetti potessero fornire un indizio al riguardo, il film ha apportato diverse modifiche al personaggio. In primo luogo, il personaggio era inizialmente giapponese e si chiamava Noriko.

Quando Ngo è stata scelta per il ruolo, tuttavia, il personaggio è stato reso vietnamita e il nome è stato cambiato di conseguenza. In secondo luogo, il fumetto stabiliva che era stata semplicemente spazzata via durante una tempesta, piuttosto che intrappolata consapevolmente sott’acqua. Di conseguenza, i dettagli della fuga di Quynh saranno interamente frutto della versione cinematografica e probabilmente saranno rivelati nel sequel. Nile ha anche menzionato, tuttavia, di aver visto Quynh colpire la sua prigionia con pugni e ginocchia. Pertanto, è possibile che il deterioramento del metallo e la sua incessante determinazione nel corso di 500 anni abbiano alla fine dato i loro frutti.

Date le modifiche rispetto al materiale originale, anche la natura esatta del piano di Quynh potrebbe subire molteplici cambiamenti. Tuttavia, le ragioni alla base di esso saranno probabilmente le stesse. Nel materiale originale, lei arriva a credere che lo scopo degli immortali sia quello di punire e tormentare gli esseri umani piuttosto che proteggerli e guidarli. Questa ideologia si adatta bene al dettaglio aggiuntivo del film secondo cui Quynh ha sofferto per mano dell’umanità. Tra uno scontro e l’altro, cerca persino di convincere Andy ad aderire al suo modo di pensare. Rivolgendosi a Booker, è chiaro che Quynh sta cercando un modo per arrivare ad Andy, sia per vendicarsi direttamente per non essere mai stata salvata, sia per creare una squadra di immortali più in linea con i suoi obiettivi per l’umanità.

Come The Old Guard prepara il terreno per un sequel

Il potenziale per futuri sequel è apparentemente infinito come la vita degli immortali. Per molti versi, The Old Guard potrebbe essere interpretato come una sorta di storia delle origini. Ora che i personaggi e le dinamiche sono stati stabiliti, un sequel potrebbe offrire un’avventura davvero personale fin dall’inizio. Il ritorno di Quynh si presterà sicuramente alla natura personale della storia. Allo stesso modo, il fatto di essere riuscita a rintracciare Booker implica che lei abbia delle risorse considerevoli alle spalle. Pertanto, qualunque sia la versione cinematografica del suo piano, sarà altrettanto esplosiva. L’inclusione di Quynh offre anche l’opportunità di avere un cattivo più sfumato rispetto a Merrick.

Come ha detto la stessa regista Gina Prince-Bythewood a Collider: “La sequenza di Quynh, per me, è stata davvero emozionante e mi sono affezionata a questa donna intrappolata in questa orribile esistenza di annegamento per 500 anni. La psicologia di questo fatto da sola… volevo sapere cosa fosse successo”. La maggior parte dei fan sarà probabilmente d’accordo e quindi sarà combattuta dalle opinioni in qualche modo comprensibili di Quynh, anche se lei si oppone agli eroi. Il finale del primo film prepara anche una vera e propria redenzione per Booker. Basandosi sui fumetti, avrà un momento difficile per mano di Quynh mentre lei cerca di rintracciare Andy.

Con Copley ora a bordo, ci sono anche ampie opportunità per nuove missioni che possono nascere grazie a lui e ai suoi contatti, consentendo l’emergere di ancora più azione ed elementi esplosivi. Prince-Bythewood ha anche affermato che “c’è sicuramente altro da raccontare” e che “Greg [Rucka] ha sempre immaginato questa storia come una trilogia”. Considerando tutto ciò, è chiaro che ci sono già molti elementi in atto per i futuri capitoli di The Old Guard, oltre a molti intrighi che circondano sia i secoli di storia non raccontata sia il tipo di mondo che la squadra di Andy finirà per creare. Il primo dei sequel, The Old Guard 2 è ora su Netflix dal 2 luglio.