DC rivela ufficialmente il design di Lobo per il debutto di Jason Momoa in Supergirl

Supergirl rivela finalmente Lobo nella serie DC Universe. Il 2025 sta per finire, ma mentre la DC Studios si prepara a continuare la DCU nel 2026, Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, sarà sotto i riflettori la prossima estate.

Con l’uscita ufficiale del teaser trailer di Supergirl, il mondo non solo ha avuto un primo assaggio dell’avventura solitaria dell’eroina kryptoniana, ma ha anche potuto vedere in anteprima il debutto di Jason Momoa nel DCU, nei panni del famoso cacciatore di taglie Lobo. Guardalo qui sotto:

La partecipazione di Lobo alla storia di Supergirl è stata rivelata nel dicembre 2024, prima dell’inizio delle riprese principali. Il film della DCU, diretto da Craig Gillespie, ha terminato le riprese nel maggio 2025.

Momoa non è nuovo al marchio DC, avendo interpretato Aquaman nella linea temporale dei film DCEU, a partire da Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, così come in entrambe le versioni di Justice League. L’ex protagonista di Game of Thrones è stato anche protagonista dei suoi film DC, con Aquaman and the Lost Kingdom che è stato l’ultimo film della precedente continuity.

Con Momoa nel cast di Supergirl, la Warner Bros. sta finalmente riuscendo a portare Lobo sul grande schermo dopo anni di tentativi da parte dello studio di realizzare un progetto solista dedicato al cacciatore di taglie. Registi come Guy Ritchie, Brad Peyton e Michael Bay erano stati precedentemente ingaggiati per provare a dirigere un film dedicato all’antieroe.

Sebbene di breve durata, Lobo è stato un personaggio chiave nella seconda stagione di Krypton, interpretato da Emmett J. Scanlan nel prequel di Superman della SYFY. Era in fase di sviluppo anche uno spin-off, ma una volta cancellata la serie originale, anche il progetto è stato abbandonato.

Al momento non si sa come Lobo si inserirà nel Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” dopo il debutto di Momoa in Supergirl. Tuttavia, la star ha rivelato a ScreenRant all’inizio di quest’anno che spera di rimanere con questo personaggio per un bel po’:

Jason Momoa: Beh, questo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare. È il fumetto che ho sempre amato, quindi sono davvero nervoso. Interpretare questo personaggio è una scelta quasi ovvia. È piuttosto importante. Non voglio svelare troppo, ma voglio dire, siamo piuttosto simili, esattamente come il personaggio, ed è piuttosto rude e burbero e… Direi che la moto è davvero fantastica.

Jason Momoa: Lo spero. Lo spero. Lo spero. È il suo film, quindi è fantastico. Io compaio solo per un po’.

DC Studios’ Supergirl uscirà il 26 giugno 2026.