Super Mario Galaxy – Il film: nuovo teaser trailer del film!

Il film Super Mario Galaxy ha appena pubblicato un’anteprima ai The Game Awards 2025, a pochi mesi dal suo debutto. Il film d’animazione amplia il mondo dell’enorme franchise Nintendo e segue The Super Mario Bros. Movie (2023), che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Entrambi i film sono prodotti da Chris Meledandri della Illumination e dal direttore dei giochi Nintendo Shigeru Miyamoto.

L’anteprima è breve, ma ricca di azione e ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Nel trailer, Bowser Jr. intrappola Mario e Luigi all’interno di quello che sembra essere il castello della Principessa Peach, brandendo un pennello e intimando loro di consegnargli suo padre. Come rivelato nei trailer precedenti, Bowser Sr. è stato rimpicciolito e ora risiede in un minuscolo castello all’interno della fortezza di Peach. Luigi cerca di calmare la situazione presentandosi. Purtroppo, Bowser Jr. non vuole essere civile e colpisce Mario dopo che il suo pennello si è trasformato in una palla chiodata. Segue un breve alterco, con Luigi che colpisce il suo avversario con il ginocchio, una mossa che ricorda a molti fan l’iconico Captain Falcon.

Cosa sappiamo su Super Mario Galaxy – Il film

Super Mario Galaxy – Il Film è una pellicola d’animazione basata sul mondo di Super Mario Bros., ed è il sequel di Super Mario Bros. Il Film che nel 2023 ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Sia il film del 2023 che Super Mario Galaxy – Il Film sono prodotti da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Il film sarà co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano a dirigere Super Mario Galaxy – Il Film, dalla sceneggiatura di Matthew Fogel, con la colonna sonora composta da Brian Tyler, come nel primo film.

Il cast confermato vede il ritorno di Chris Pratt nei panni di Mario, Charlie Day come Luigi, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach e Jack Black nei panni di Bowser.

Mario: è il protagonista del film, un idraulico italo-americano paffuto e baffuto vestito di rosso. È ottimista, positivo e determinato, ma anche impulsivo e testardo. Doppiato da Chris Pratt.

Luigi: è il fratello gemello minore di Mario. Simile a suo fratello, ma più magro, alto e fifone, veste di verde. Doppiato da Charlie Day.

Principessa Peach: è la sovrana del Regno dei Funghi. Doppiata da Anya Taylor-Joy

Bowser: è lo spietato re dei Koopa, tartarughe antropomorfe. Rispetto ai suoi sudditi, è gigantesco, ha il guscio pieno di aculei, le corna e la capacità di sputare fiamme. Doppiato da Jack Black.

Toad: è un membro dell’omonima specie di uomini-fungo. Doppiato da Keegan-Michael Key.

Kamek il Magikoopa: è un potente stregone Koopa, mentore e braccio destro di Bowser. Doppiato da Kevin Michael Richardson.

Principessa Rosalinda: una ragazza che vive nello spazio e si occupa degli Sfavillotti, piccole creature simili a stelle. Doppiata da Brie Larson.

Bowser Junior: il figlio di Bowser alla ricerca del padre. Doppiato da Benny Safdie.

Il Film arriverà nelle sale italiane il 1° aprile 2026 distribuito da Universal.