Come Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson potrebbero tornare in Hunger Games – L’alba sulla mietitura

Il prossimo film della serie Hunger Games, Hunger Games – L’Alba sulla mietitura, vedrà il ritorno delle star originali della saga Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. I due hanno interpretato Katniss Everdeen e Peeta Mellark in quattro film dal 2012 al 2015, con The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 che ha concluso la storia della coppia.

Tuttavia, la saga di Hunger Games è continuata, con l’autrice Suzanne Collins che ha scritto due prequel, entrambi annunciati per un adattamento cinematografico. Ciò non ha impedito che circolassero voci secondo cui Lawrence e Hutcherson sarebbero tornati per Sunrise on the Reaping, il nuovo prequel incentrato sul periodo di Haymitch Abernathy nei 50° Hunger Games.

Con l’inserimento di L’alba sulla mietitura nella cronologia di Hunger Games, il fatto che i personaggi principali della saga possano essere presenti in una storia che si svolge prima ancora della loro nascita potrebbe confondere alcuni. Tuttavia, grazie al libro, è abbastanza facile da spiegare.

Il libro Hunger Games – L’alba sulla mietitura prepara il ritorno di Katniss e Peeta

La maggior parte del libro Sunrise on the Reaping non include Katniss e Peeta, ma la Collins non ha resistito alla tentazione di includerli entrambi alla fine. Il romanzo si chiude con un epilogo che fa un salto in avanti fino a Haymitch da adulto dopo la fine della rivoluzione e gli eventi narrati in Mockingjay – Parte 2.

È durante questo segmento che Katniss e Peeta tornano. Haymitch riflette sul suo periodo nei giochi e sulle promesse fatte a Lenore Dove di prendersi cura della sua famiglia. Considera Katniss e Peeta come la sua famiglia e vengono descritte brevi interazioni tra loro, come Katniss che porta uova a Haymitch e Peeta che costruisce un’incubatrice.

Questo è sicuramente il modo in cui Sunrise on the Reaping includerà i personaggi di Lawrence e Hutcherson. È per questo che il loro ritorno è stato oggetto di numerose teorie da parte dei lettori anche prima di questa conferma. A rendere la notizia ancora più interessante, l’adattamento cinematografico potrebbe spingersi molto oltre ciò che è scritto sulla carta.

Katniss non parla molto e Peeta non parla affatto nell’epilogo del libro. Anche la loro interazione con Haymitch è piuttosto breve. Ma con la Lionsgate che ha convinto Lawrence e Hutcherson a tornare e a girare nuove scene con Woody Harrelson, non sarebbe sorprendente se il film offrisse una riunione più lunga e significativa.

Questo si baserebbe sul finale di Mockingjay – Parte 2, che vedeva Katniss e Peeta vivere felici insieme ai loro figli. Haymitch non faceva parte di quella scena, quindi l’epilogo del film prequel offre ora alla serie la possibilità di riunire ancora una volta i tre personaggi principali, dando a Hunger Games un finale perfetto, se è davvero qui che le cose si concludono.

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nei panni di Katniss e Peeta in Hunger Games – L’alba sulla mietitura non solo ha senso in base al libro, ma offre alla saga l’opportunità di approfondire le loro vite dopo la rivoluzione, il che si collega bene con l’arco narrativo di Haymitch nel prequel.