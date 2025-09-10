Supergirl: Krem delle Colline Gialle potrebbe essere più “mostruoso” rispetto ai fumetti

Lo scorso settembre abbiamo appreso che l’attore belga Matthias Schoenaerts interpreterà il cattivo principale in Supergirl al fianco di Milly Alcock. L’attore vestirà i panni di Krem delle Colline Gialle. Grande antagonista del fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Billquis Evely, Krem uccide il padre di una giovane ragazza aliena, che poi arruola la Maiden of Might nella sua missione di vendetta. Tuttavia, sembra che la versione della DCU sarà piuttosto diversa da quella del fumetto.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Krem è stato reinventato per il suo debutto sul grande schermo e “assomiglia più a un mostro” che “[porta] con sé ratti alieni morti da mangiare”. Non è chiaro cosa abbia portato a questo cambiamento, ma visto che la versione sulla pagina è un ragazzo a torso nudo con la barba che brandisce arco e frecce, si capisce perché sia stata presa la decisione di renderlo un po’ più minaccioso.

Dopotutto, Supergirl è potente quanto suo cugino Superman e ha bisogno di un nemico in grado di spingerla al limite. Abbiamo già visto un teaser poster di Supergirl e, considerando quando è stato pubblicato il primo trailer di Superman, è probabile che potremo dare una prima occhiata alla Donna del Domani con teaser trailer prima della fine del 2025.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.