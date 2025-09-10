Le avventure di Cliff Booth: un video dal set svela un richiamo a Pulp Fiction

Un nuovo video dal set del sequel di C’era una volta a Hollywood anticipa un easter egg di Pulp Fiction che i fan apprezzeranno sicuramente. Il sequel del film di Quentin Tarantino vincitore dell’Oscar nel 2019 si intitola come ormai noto Le avventure di Cliff Booth e vede il ritorno di Brad Pitt nel ruolo che gli è valso l’Oscar, riprendendo la storia di Booth otto anni dopo. Tarantino non dirigerà il sequel, ma lo farà David Fincher, che ha lavorato con Pitt in numerose occasioni in passato (Tarantino ha però scritto la sceneggiatura).

Tornando al video con easter egg, è Pitt il protagonista di questo nuovo filmato dal set (lo si può vedere qui) condiviso dall’account Quentin Tarantino News X. Tuttavia, la vera star potrebbe essere la destinazione di Booth nel video di 16 secondi, ovvero il Big Kahuna Burger. Il video mostra infatti il personaggio di Pitt con un nuovo taglio di capelli, ma sempre con la sua classica tenuta composta da maglietta e jeans, che esce dalla sua auto con in mano un sacchetto da asporto.

La telecamera lo segue mentre entra in un edificio. Sulla finestra, un adesivo recita “Big Kahuna Burger”, con la sagoma di un surfista sovrapposta alla parte superiore di un panino per hamburger. I fan di Tarantino ricorderanno che il Big Kahuna Burger è apparso in modo famoso in Pulp Fiction, quando Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent (John Travolta) intimidiscono alcuni criminali di basso livello che devono dei soldi al loro capo e nel mentre Jules mangia un morso di uno dei Big Kahuna Burger dei criminali, dicendo: “Questo è un hamburger gustoso”.

Tarantino, si sa, ama fare riferimenti e collegamenti alle sue opere in tutti i suoi film. È famoso per aver detto che il Mr. Blonde di Michael Madsen in Le iene e il Vincent Vega di Travolta erano in realtà fratelli, e che la marca di sigarette che tutti i suoi personaggi fumano è Red Apple. Big Kahuna Burger è ora ufficialmente a sua volta un filo conduttore anche nell’universo cinematografico di Tarantino, con la presenza di Big Kahuna Burger in Le avventure di Cliff Booth che stabilisce un collegamento diretto con Pulp Fiction.