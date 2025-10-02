Supergirl: la sceneggiatrice Ana Nogueira anticipa la sua interpretazione “più ruvida, grintosa e audace” della donna di domani

La star di The Vampire Diaries, Ana Nogueira, è passata dall’essere attrice a scrittrice a metà degli anni 2010, e il suo debutto off-Broadway nel 2016 come drammaturga con Empathitrax – una storia su una coppia in difficoltà che prende una pillola per provare le emozioni reciproche – l’ha resa famosa in tutto il mondo.

In seguito, “ha iniziato a essere chiamata a proporre progetti fantasy e fantascienza futuristica”, e la Warner Bros. l’ha assunta per scrivere un film di Supergirl con Sasha Calle. Sebbene il progetto sia stato accantonato quando i DC Studios hanno fondato il DCEU e hanno rilanciato il DCEU come DCU, i co-CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno voluto fortemente la Nogueira per la loro versione di Supergirl.

In un articolo su Variety, si dice che la sceneggiatrice sia una grande appassionata di film di supereroi, pur non essendo una lettrice abituale di fumetti. Spiegando il suo approccio alla Fanciulla della Forza, Nogueira ha dichiarato: “Ha visto Krypton completamente distrutto. Ho sempre pensato: ‘Non riesco a capire la versione del personaggio così solare'”.

Dopo aver letto la versione “più ruvida, grintosa, audace e divertente” di Kara di Tom King e Bilquis Evely in Supergirl: Woman of Tomorrow, Nogueira ha trovato l’ispirazione per portare la stessa atmosfera sul grande schermo. “Quando l’ho letta, ho pensato: ‘Eccola lì'”, ha osservato.

È confermato che la sceneggiatrice lavorerà a Teen Titans e Wonder Woman per i DC Studios, e ha venduto una sceneggiatura di una commedia romantica alla New Line Cinema, che ha scritto insieme a Sas Goldberg. Safran sarà la produttrice e Nogueira dice: “È un ottimo ripasso. Non ci sono alieni, non ci sono esplosioni e nessuno viene picchiato!” I DC Studios vedono chiaramente qualcosa di speciale in Nogueira, visto che è stata scelta per lavorare su tre dei titoli più importanti del DCU (Wonder Woman, ad esempio, è considerata una delle principali priorità di Gunn e Safran).

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.