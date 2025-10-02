James Mangold firma con Paramount. Che ne sarà dei suoi progetti Star Wars e DC?

Il regista di Logan, James Mangold, ha firmato un accordo globale con la Paramount Pictures per “sviluppare, dirigere e produrre progetti cinematografici” per lo studio, recentemente acquisito da Skydance. Il nuovo accordo segue la recente notizia dell’acquisizione da parte dello studio dell’ultimo film di Mangold, il film drammatico sulle corse motociclistiche High Side con Timothée Chalamet, protagonista di A Complete Unknown.

“Sono molto entusiasta di iniziare questa collaborazione con David [Ellison], Josh [Greenstein], Dana [Goldberg] e tutti alla Paramount”, ha dichiarato il regista in un comunicato stampa. “L’entusiasmo che hanno dimostrato verso i film per il grande schermo e la passione con cui hanno accolto le mie idee per i progetti futuri è davvero entusiasmante”.

Goldberg ha aggiunto: “James Mangold è uno dei registi più talentuosi in circolazione oggi e non potremmo essere più entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia Paramount, a partire da High Side e dalle molte altre collaborazioni future”.

Tutti i progetti di James Mangold

Mangold è attualmente impegnato in diversi altri progetti in fase di sviluppo presso diversi studi, tra cui Swamp Thing presso i DC Studios e un film di Star Wars ancora senza titolo presso Disney/Lucasfilm. Cosa significa questo accordo con Paramount per queste altre (potenziali) uscite? Un po’ a sorpresa, Gizmodo riporta che Mangold “rimane impegnato e disponibile a sviluppare tutti i suoi altri progetti”.

Ovviamente, questo non significa che vedremo nessuno di questi film a breve. Sappiamo che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha dato priorità a diversi altri progetti, tra cui Man of Tomorrow e un nuovo film di Wonder Woman, rispetto a diversi film e serie TV annunciati come parte del programma “Gods and Monsters“.

“Abbiamo parlato con James l’altro giorno. No, non ha ancora consegnato una sceneggiatura. È stato distratto dal suo miliardo di film”, ha detto Gunn in una recente intervista quando gli è stato chiesto un aggiornamento su Swamp Thing. “Ne stiamo parlando di nuovo.” Allo stesso modo, si ritiene che Lucasfilm abbia messo da parte diversi progetti per concentrarsi su Star Wars: Starfighter di Shawn Levy e sulla trilogia ancora senza titolo dello scrittore/produttore Simon Kinberg, annunciata di recente.

Mangold ha già condiviso alcuni dettagli interessanti sui suoi piani per Swamp Thing, spiegando anche perché ha deciso di rendersi disponibile per questo particolare progetto. “Non appena ho saputo che James Gunn avrebbe preso il controllo della DC, l’ho vista come un’opportunità per buttarmi giù il cappello.”

Ha anche affermato che la sua interpretazione del classico personaggio della DC Comics sarà ispirata a Frankenstein, e sebbene Gunn abbia precedentemente affermato che il film “indagherà sulle oscure origini di Swamp Thing” con una storia “molto più terrificante“, il regista ha chiarito che “non sta specificamente” puntando a un R-rating.