Taylor Sheridan lascia la Paramount per unirsi alla Universal

Di Gianmaria Cataldo

-

Taylor Sheridan
Taylor Sheridan partecipa al photocall di “Wind River” durante la 70ª edizione del Festival di Cannes. Foto di DenisMakaren via Depositphotos.com

Taylor Sheridan lascia ufficialmente la Paramount. L’ideatore di Yellowstone passerà a un altro studio subito dopo la scadenza del suo contratto. Da tempo circolavano voci secondo cui Sheridan fosse sempre più insoddisfatto della Paramount. E ora queste osservazioni sono state confermate dopo che l’icona televisiva ha concluso un accordo con uno dei maggiori concorrenti della sua ex casa di produzione, la NBC Universal. Sebbene il suo contratto cinematografico di otto anni, che avrà inizio nel marzo 2026, sia già di per sé molto importante, è il suo contratto televisivo quinquennale, che inizierà nel gennaio 2029, che potrebbe rivelarsi davvero rivoluzionario.

Pubblicato per la prima volta da Puck, il suo attuale accordo con la Paramount durerà fino al 2028. Una volta terminati i suoi obblighi nei confronti dello studio, inizierà a creare programmi per piattaforme come NBC e Peacock. Anche la 101 Studios di David Glasser, la società dietro la serie di Sheridan, passerà alla Universal.

Sebbene Sheridan dovrà lasciarsi alle spalle alcuni dei suoi franchise più importanti (Tulsa King, Landman, Operazione Speciale: Lioness e Mayor of Kingstown) poiché di proprietà della Paramount, questo nuovo accordo alla fine gli porterà comunque dei vantaggi e gli consentirà di guadagnare più di quanto perderà. L’autore probabilmente godrà di molta più libertà con il suo nuovo contratto, che gli consentirà di creare una nuova serie di programmi e film.

L’addio di Sheridan sarà anche una grande perdita per la Paramount. Nel corso degli anni, le serie che ha creato per lo studio sono state tra le più apprezzate e famose. Inoltre, i suoi progetti continuano ad attirare nuovo pubblico. Senza Sheridan al timone, la Paramount potrebbe trovarsi ad affrontare molte sfide, tra cui quella di mantenere l’interesse degli spettatori dopo la sua partenza.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
