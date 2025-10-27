Batman: la prima prova costume di Ben Affleck svelata da Zack Snyder

Uno dei capitoli fondamentali della serie di supereroi del franchise DCEU è stato Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, che ha rappresentato un tassello fondamentale per la Justice League. Per la timeline dei film DCEU, Ben Affleck è stato scelto come attore per portare il Cavaliere Oscuro sul grande schermo.

Mentre la serie si è conclusa nel 2023 con Aquaman e il Regno Perduto, Snyder ha pubblicato su Instagram una foto inedita di Affleck durante la sua prima prova costume da Batman per il film del 2016. Il regista ha aggiunto nel suo post: “Una Polaroid in bianco e nero 4×5 che ho scattato a Ben durante la prova costume, la prima volta che ha indossato il costume. Tutto come speravo che fosse. #Batman“

Dal Batman di Ben Affleck a quello del DC Universe

Questo avviene poco dopo che Snyder ha condiviso una nuova foto di Henry Cavill nei panni di Superman il 17 ottobre 2025. Affleck ha invece poi interpretato l’icona DC in Suicide Squad, Justice League del 2017 e nella versione originale di Zack Snyder’s Justice League, per la quale ha persino girato del nuovo materiale in vista della sua uscita nel 2021 su HBO Max.

La star di Hollywood ha concluso la sua carriera tornando un’ultima volta nel film The Flash nel 2023, indossando il costume per l’ultima volta. Affleck era anche inizialmente previsto come protagonista, regista e sceneggiatore del suo film solista, intitolato The Batman, fino a quando non è stato trasformato in un reboot per Robert Pattinson, con il regista Matt Reeves alla guida.

Il Cavaliere Oscuro sarà ora reimmaginato anche in un nuovo franchise DC interconnesso, poiché la DC Studios sta lavorando a un film su Batman nell’universo DC, diretto da Andy Muschietti. Il progetto è ancora in fase di scrittura e non è stata ancora fissata una data di uscita per il reboot. La versione DCU dell’eroe di Gotham è apparsa nella serie animata Creature Commandos, dove è apparso in un flashback, così come nella visione futura di Circe.

È poi in arrivo un film su Clayface ambientato nel franchise di James Gunn, poiché l’episodio dell’11 settembre 2026 darà ulteriori scorci della città del Cavaliere Oscuro. Tuttavia, il film The Brave and The Bold non sarà l’unico progetto con Bruce Wayne nei prossimi anni, dato che Reeves dirigerà The Batman – Parte 2, la cui uscita nelle sale è prevista per il 1° ottobre 2027. Le riprese principali dovrebbero iniziare nel 2026, con Pattinson che riprenderà il ruolo del protagonista.