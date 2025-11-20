The Legend of Aang: The Last Airbender, una t-shirt sembra rivelare il primo sguardo all’Aang adulto

Uno degli animatori della Paramount, Tamas Pazmany, ha appena rivelato un’immagine che sembra mostrare una versione adulta di Aang dal film di prossima uscita, The Legend of Aang: The Last Airbender. Su Instagram, egli ha infatti pubblicato l’immagine di una maglietta che ha ricevuto dalla produzione (la si può vedere qui), sulla quale è raffigurato quello che sembra essere un personaggio più maturo. Pazmany ha anche spiegato che l’abbigliamento era un regalo per aver fatto parte della troupe del film.

La didascalia dell’immagine recita: “È appena arrivata la mia maglietta della troupe. Sono entrato a far parte del team solo alla fine della produzione, ma sono comunque felice di averne fatto parte”. Sebbene questa sia la prima volta che una versione adulta di Aang apparirà in un film sul grande schermo, il personaggio è già stato presentato in televisione. Uno spin-off della serie originale Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra, ha mostrato il personaggio da adulto. Il personaggio titolare della serie sequel ha infatti cercato l’aiuto di un Aang più anziano durante lo svolgimento della storia.

Cosa sappiamo di The Legend of Aang: The Last Airbender

The Legend of Aang: The Last Airbender sarà diretto da Lauren Montgomery e William Mata. Sarà il primo progetto di Avatar Studios. Il film continua la storia dell’originale Avatar: The Last Airbender di Nickelodeon e sarà incentrato sulle vite dei personaggi della serie del 2005. Il cast include Eric Nam (Aang), Steven Yeun (Zuko), Dionne Quan (Toph Beifong), Jessica Matten (Katara) e Román Zaragoza (Sokka).

Dopo numerosi ritardi, The Legend of Aang: The Last Airbender è attualmente previsto in uscita nelle sale il 9 ottobre 2026. Inizialmente doveva uscire il 10 ottobre 2025, ma è stato poi posticipato al 30 gennaio 2026, prima di subire un altro ritardo. L’attuale data di uscita del film era inizialmente riservata al sequel di Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante, che ora uscirà nel 2027.