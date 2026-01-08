Questo nuovo progetto sci-fi, tratto da Philip K. Dick, potrebbe prendere il posto di Stranger Things su Netflix

Netflix sta adattando Il mondo che Jones creò, un romanzo cult di Philip K. Dick, che sembra essere esattamente ciò di cui il servizio di streaming ha bisogno dopo Stranger Things.

Con la conclusione di Stranger Things, sembra che un’intera era di fantascienza si sia finita conclusa su Netflix. La serie ha dominato il catalogo di genere di Netflix per un bel po’ di tempo e apparentemente ha anche influenzato il modo in cui il servizio di streaming ha affrontato il genere. Tuttavia, ora che la serie dei Duffer è terminata, Netflix può, forse, cambiare il suo modo di affrontare la fantascienza. A quanto pare, il suo imminente adattamento di un libro di Philip K. Dick è il primo passo verso questo cambio di direzione.

L’adattamento di Netflix del romanzo di Philip K. Dick potrebbe segnare il suo ritorno alla vera fantascienza hard

Molto tempo fa, Netflix aveva alcune delle offerte più ambiziose e narrativamente complesse nel genere fantascientifico. Serie TV come Sense8, The OA, Travelers e Dark, tra le altre, dominavano il catalogo fantascientifico del servizio di streaming. Tuttavia, a un certo punto, il servizio di streaming ha iniziato a concentrarsi meno sulla fantascienza di nicchia e più su serie del genere che avevano un appeal più ampio. Sebbene molti fattori possano aver contribuito a questo, il successo di Stranger Things sembra essere stato il fattore chiave.

Con la sua prossima rivisitazione di Il mondo che Jones creò di Philip K. Dick, Netflix può finalmente tornare a produrre fantascienza hard e approcciarsi al genere con una nuova visione.

Dato che anche Stranger Things ha finalmente concluso la sua lunga serie, sembra il momento perfetto per Netflix per compiere finalmente questo cambiamento. Serie come Il problema dei 3 corpi e L’Eternauta hanno già rappresentato un trampolino di lancio per questo cambiamento. Con l’adattamento di Philip K. Dick, Netflix può finalmente recuperare parte della narrazione fantascientifica cerebrale e basata sulle idee che un tempo sosteneva.

Il mondo che Jones creò di Philip K. Dick si diletta con molte idee complesse sul totalitarismo, il problema del determinismo e la lotta dell’umanità per gestire l’incertezza. Se l’adattamento Netflix, intitolato The Future Is Ours, adattasse fedelmente il libro, potrebbe distinguersi come un’aggiunta distintiva al genere fantascientifico.

Tuttavia, se dovesse seguire di nuovo la strada di Stranger Things e cercare di giocare troppo sul sicuro, The Future Is Ours sarebbe solo un’altra serie TV e persino definirla un adattamento di Philip K. Dick sarebbe ingiusto.

Purtroppo, è stato confermato che The Future Is Ours sta già apportando enormi modifiche alla storia originale di Philip K. Dick…