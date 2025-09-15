Un attore di The Batman manda a quel paese chi critica la “gentilezza” del nuovo Superman di James Gunn

Per molti fan di Superman, la “gentilezza è il nuovo Punk Rock” dell’iconico supereroe DC Comics introdotta nel recente reboot di James Gunn era esattamente ciò che si aspettavano da questa ultima interpretazione cinematografica del personaggio. Per altri, la prospettiva più ottimista dell’Uomo d’Acciaio e le sue buffonate salva-scoiattoli sono sembrate un po’ troppo banali e antiquate.

Con O’Neill, che ha interpretato il capo del GCPD Mackenzie Bock in The Batman di Matt Reeves e nella serie The Penguin della HBO, era un grande fan di Superman e ha risposto in modo diretto a chi criticava la rappresentazione dell’Uomo di Domani nel film. A O’Neill è stato chiesto del film dei DC Studios durante un panel all’Oz Comic Con di Brisbane (tramite FeatureFirst.net).

“Ha elogiato la rappresentazione dell’umanità di Superman e la promozione della gentilezza, rafforzando la sua tesi sulla sua enorme importanza nella società odierna come mezzo per combattere il vetriolo e la retorica dell’odio. Ha anche condannato i pochi utenti online che non sono d’accordo con il sentimento rappresentato nel film.” “‘Ci sono persone che pensano che Superman non dovrebbe essere gentile in quel modo. Fanculo quelle persone.'”

A O’Neill è stato anche chiesto se avrebbe preso parte alla serie spin-off di Gotham PD prima che venisse accantonata, e quando e dove avremmo potuto rivedere Bock (probabilmente apparirà in The Batman – Parte II, ma questo deve ancora essere confermato).

“Te lo direi, ma poi dovrei ucciderti”, ha scherzato la star. “Adoro Bock. Matt Reeves e la mente di Matt Reeves sono senza dubbio uno dei luoghi più straordinari in cui sia mai stato invitato. Quindi, ovunque pensassi o pensassi che Bock dovesse essere, non sarà mai quello che sarà. Quindi mi affiderei semplicemente al genio di Matt Reeves. Voglio dire… quest’uomo è un fottuto genio. Se non avete visto gli altri film di Matt Reeves… Guardateli! Sono fottutamente fantastici.”