Thunderbolts* dal 27 agosto su Disney+

Il film Marvel Studios Thunderbolts* arriverà su Disney+ il 27 agosto dopo la sua uscita cinematografica, accolta dalla critica con una valutazione “Certified Fresh®” pari all’88% su Rotten Tomatoes.

I Thunderbolts sono i Nuovi Avengers, una sorpresa assoluta per il pubblico: questa squadra di disadattati ed emarginati, contro ogni previsione, unisce le forze e si allea. Il film a loro dedicato, Thunderbolts*, è un’avventura ricca d’azione che ha conquistato gli spettatori con umorismo e adrenalina. La critica ha definito Thunderbolts* “uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi” (BJ Colangelo, Slashfilm) e “uno dei capitoli del Marvel Cinematic Universe più divertenti, appassionanti e sinceramente toccanti” (Ross Bonaime, Collider). Thunderbolts* arriverà su Disney+ il 27 agosto, portando tanto divertimento e azione.

I Marvel Studios riuniscono un’insolita squadra di antieroi con Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione e a unirsi prima che sia troppo tardi?